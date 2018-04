Ventes de véhicules neufs au Canada, premier quart de 2018

Article par Michel Deslauriers

Le printemps arrive, on l’on peut enfin analyser les performances des constructeurs automobiles au Canada lors du premier quart de 2018.

Parmi les gagnants, ou plutôt, ceux ayant enregistré les plus fortes hausses par rapport au premier quart de 2017, notons Genesis qui a vu ses ventes augmenter de 102%. Toutefois, la marque est nouvelle et elle n’a écoulé que 123 unités depuis le début de 2018, alors l’échantillonnage est très mince.

Volvo fait très belle figure avec une hausse de 43%, alors que son VUS compact XC60 a vu ses ventes presque tripler. Volkswagen souligne une hausse de 35%, grâce à l’ajout de l’Atlas ainsi que d’un tout nouveau Tiguan au sein de leur gamme de véhicules. Chez Mitsubishi, l’Eclipse Cross et l’Outlander hybride rechargeable lui a permis d’afficher une hausse de 25%, toujours par rapport au premier quart de 2017.

Les autres constructeurs et marques clôturant les trois premiers mois de 2018 en hausse sont Audi (15%), MINI (9%), Subaru (9%), General Motors (6%), Porsche (6%), BMW (5%), Honda (5%), Land Rover (5%), Toyota (5%), Mazda (4%), Infiniti (2%), Kia (1%) et Nissan (1%).

À l’inverse, Maserati a enregistré une baisse de 40% lors du premier quart de 2018, par rapport à la même période de l’an dernier, dû à une baisse d’intérêt pour le VUS Levante. La marque smart poursuit sa chute libre avec une baisse des ventes de 27%, elle qui ne vend plus que des voitures 100% électriques. En retrouve ensuite Hyundai (-12%), Lexus (-6%), Acura (-5%), Fiat Chrysler Automobiles (-5%), Ford (-3%), Mercedes-Benz (-3%) et Jaguar (-2%) parmi ceux ayant connu un début de 2018 plus difficile.

Soulignons que lors du premier quart de 2018, les ventes de voitures ont baissé de 8,2% et celles des camions – camionnettes, fourgonnettes et VUS – ont augmenté de 6,4%. En général au Canada, les ventes ont grimpé de 1,8% par rapport au premier quart de 2017, et 71% de ces véhicules neufs ont été des camions.

