Venus, la vedette de la semaine

Bonjour, je m’appelle Venus. Quand je suis arrivée à la SPCA Roussillon au début de septembre, j’étais apeurée et méfiante. Depuis, j’ai incroyablement progressé! Quand des visiteurs entrent dans la chatterie, je sors ma petite tête pour voir qui est là, et je les laisse même me flatter.

Je suis à la recherche d’une famille douce qui pourra continuer de m’accompagner dans mon cheminement et me montrer ce que c’est d’être aimée!

Pour plus d’information, contacter la SPCA Roussillon à Delson ou à visiter leur site internet au: www.spcaroussillon.com

Heures d’adoption

Lundi au vendredi : 11h à 17h

Samedi et dimanche : 11h à 16h

i nfo@spcaroussillon.com ou SPCA Roussillon (80, Goodfellow) à Delson

450 638-9698