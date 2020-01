Verglas : une partie de La Prairie plongée dans le noir

Les résidents des secteurs de la Magdeleine et de la Citière à La Prairie n’ont plus de courant depuis 23h50, le samedi 11 janvier, rapporte Hydro-Québec. Le verglas et les forts vents qui s’abattent sur la région depuis hier soir sont à l’origine d’un bris d’équipement majeur.

Selon la mise à jour de 8h45, ce sont plus de 600 foyers qui sont touchés à La Prairie. Cette panne est jumelée à celle qui a aussi plongé la ville de Brossard dans le noir, indique Hydro-Québec. Au total, ce sont plus de 33 000 résidences qui sont affectées dans tout ce secteur.

Le fournisseur d’électricité ne donne pas plus de détails sur l’heure à laquelle le service sera rétabli, mais assure que «toutes ses équipes sont mobilisées».

De son côté, le ministère des Transports du Québec rapporte que la chaussée de la route 132 est présentement couverte, alors que celle de l’autoroute 30 est partiellement couverte. La visibilité est bonne, précise le MTQ.