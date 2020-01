Victime de glace recouverte de neige

Un résident de Châteauguay a fait une chute douloureuse en voulant attraper un autobus mardi matin vers 8h25.

L’homme se rendait à l’abribus situé à l’intersection du boulevard Saint-Jean-Baptiste et de la rue Dunver à Châteauguay. Il provenait du stationnement du centre commercial à proximité. Voyant l’autobus arriver, il a accéléré le pas. Il est tombé dans la petite pente entre le trottoir et le stationnement. «Il y avait de la glace en dessous de la neige. Quand je suis tombé, j’en entendu ma jambe craquer. Elle est cassée», a expliqué le blessé, couché devant l’abribus. «Je ne veux pas mettre de pression sur ma jambe», il a dit.

Le chauffeur de l’autobus a composé le 911. Un monsieur Lévesque. Il a poursuivi sa route, le journaliste du Soleil de Châteauguay ayant confirmé qu’il demeurerait avec le blessé jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. Celui-ci était conscient et discutait normalement malgré la douleur. Il a indiqué qu’il se rendait au travail à Montréal.

Pendant l’attente de l’ambulance, une voiture s’est arrêtée. Les occupants sont descendus voir s’ils pouvaient aider. Le véhicule d’urgence jaune est apparu sur l’entrefaite. L’attente a été d’environ une dizaine de minutes.

Un camion de la Ville de Châteauguay s’est stationné derrière l’ambulance. Les cols bleus avaient-ils été alertés ? «Non, on passait par hasard. On s’en allait au garage. On fait notre travail d’aider les citoyens», ont affirmé Alain Monette et Jean-Marc Cabano.

Tandis que leur camion affecté à la signalisation protégeait le véhicule d’urgence, les deux hommes ont aidé les paramedics à placer le blessé sur une civière. Ce dernier a pris le chemin de l’hôpital en remerciant les gens qui l’avaient soutenu.

«Extrêmement traumatisant»

Plusieurs blessures causées par des chutes à l’extérieur ont été rapportées au journal récemment. Et toutes les victimes n’ont pas eu droit au soutien auquel elles pouvaient s’attendre. Une dame raconte sur Spotted Châteauguay qu’elle est tombée sur la glace. Elle indique avoir fait signe à deux hommes dans un véhicule pour avoir de l’aide. Ils ont poursuivi leur route. S’adressant aux deux messieurs, elle écrit «sachez que j’ai réussi à me relever seule et me rendre au poste de pompiers pour demander de l’aide. Les pompiers m’ont prise en charge et ont appelé l’ambulance. J’ai été opérée en fin d’après-midi pour une double fracture ouverte du poignet. Je souhaite à vous et vos proches que cela ne vous arrive jamais, parce que lorsqu’on se retrouve en douleur et que personne ne semble venir à notre secours, c’est extrêmement traumatisant.»