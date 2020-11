VIDÉO – Des parents «dessinent» des remerciements aux professeurs d’une école à Candiac

Des parents d’élèves de l’école primaire Saint-Lawrence à Candiac ont utilisé des craies pour manifester leur reconnaissance envers les professeurs en dessinant des remerciements à même la cour de l’établissement du boul. Champlain.

«Cette année scolaire est difficile et le personnel de l’école est fatigué, souligne Kelly O’Neill, l’une personnes ayant contribué à la fresque. En temps normal, nous aurions livré du café et des beignes pour montrer notre reconnaissance, mais avec la COVID, ce n’est pas la meilleure solution. Le plus simple était de sortir avec notre craie et de décorer toute la cour de l’école avec des messages de remerciement.»