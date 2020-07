VIDÉO – Enquête criminelle sur un incendie à La Prairie

Les pompiers de La Prairie ont transféré l’enquête concernant l’incendie de matériaux recyclables à la Régie intermunicipale de police Roussillon. Le brasier a pris naissance à 8 h ce jeudi 23 juillet à la compagnie de recyclage Services Ricova inc. à La Prairie.

Au moment d’écrire ces lignes, le Service de sécurité incendie de La Prairie était toujours au 1400, rue Deguise pour contenir le feu. L’incendie est sous contrôle, mais pourrait prendre encore deux heures avant d’être complètement éteint, précise le directeur des pompiers de La Prairie, Marc-André Breton.

Des enquêteurs du service de sécurité incendie avaient été dépêchés sur les lieux plus tôt en matinée. «Nous avons découvert des éléments qui nous laissent croire que ce serait d’origine criminelle», informe M. Breton. C’est pourquoi l’enquête a été transférée à la police locale.

Les pompiers de Candiac et de Saint-Philippe ont donné un coup de main à leurs collègues de La Prairie.

Les pompiers ont demandé l’aide des travaux publics de la municipalité. «Ils nous ont prêté un loader pour qu’on puisse former une tranchée autour de l’incendie et ainsi éviter que le feu ne se propage», explique M. Breton. L’incendie s’est déclaré dans la cour de la compagnie de recyclage Services Ricova inc.