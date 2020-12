VIDÉO et PHOTOS – Le père Noël et la fée des étoiles de passage à Saint-Constant

Des résidents du boulevard Monchamp à Saint-Constant et des rues avoisinantes ont eu droit à un spectacle magique, hier soir. Le père Noël et la fée des étoiles se sont promenés dans leur secteur à l’occasion de sa tournée de cadeaux annuelle, dansant et saluant les automobilistes ainsi que les résidents.

«Il y avait des enfants qui sautaient de joie à leur fenêtre! C’était incroyable!» a confié une dame.

Ce n’est pas la Ville qui a organisé un tel spectacle, a spécifié la directrice générale de la Municipalité, Nancy Trottier.

«Avec l’enthousiasme que cet événement a provoqué auprès des citoyens qui les ont croisés et qui m’ont envoyé ces images, j’ai cru pertinent de vous les partager pour que vous aussi vous puissiez répandre la magie de Noël dans le cœur des gens en cette fin d’année 2020… Joyeux Noël et bonne année 2021!», a-t-elle écrit au Journal.