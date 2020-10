VIDÉO – Histoires de fantômes survenues dans un restaurant de Beauharnois

Construite aux alentours de 1860 la bâtisse qui abrite maintenant Au Vieux – Brasserie festive à Beauharnois en a vu des histoires se dérouler dans ses murs.

Au moment d’en faire l’acquisition, le Beauharlinois Marc-André Rioux en avait entendu.

«Je suis originaire d’ici. Il y a toujours eu des histoires d’esprits. Quand j’ai acheté, l’ancienne propriétaire, Guylaine m’a raconté que parfois, lorsqu’elle fermait, seule, à 4 heures du matin, elle sentait qu’elle se faisait flatter dans le dos. Les gens qui allaient dans le sous-sol seuls sentaient que le plafond leur tombait sur la tête. Ils entendaient des voix, des grognements. Moi, ça me fait plus ou moins peur. Mais à l’occasion, j’ai eu la chair de poule », raconte l’homme d’affaires, également connu comme étant le chanteur du groupe Lendemain de Veille.

Pour en avoir le cœur net, Marc-André Rioux fait appel à Patrick Sabourin d’APPA Paranormal.

«Je voulais savoir ce qu’il me dirait. Ils sont venus passer cinq nuits ici, au moins. Et ils ont provoqué des choses», admet-il.

Des verres, des marches, des branches

Au lendemain de la première présence des enquêteurs, le père de Marc-André Rioux a ressenti ses premiers sursauts.

«Mon père me donnait un coup de main pour quelques rénovations. Il peinturait des chaises, tôt le matin. Et quand je suis arrivé plus tard en début d’avant-midi, il m’a dit que c’était le temps que j’arrive. Il pensait que ça faisait au moins cinq fois que j’arrivais. Il a entendu des verres qui cognaient. Quelqu’un monter dans les marches», raconte celui qui admet avoir eu la chair de poule récemment.

«Après notre live de la Saint-Jean-Baptiste, les gars de Lendemain de Veille sont partis. J’étais seul pour fermer. Et dans un arbre que nous avons placé dans le bar pour décorer, j’ai vu les branches plier vers le bas. Comme si quelqu’un avait donné une claque sur les feuilles. Je suis parti de la place», raconte celui qui a tenu une rencontre avec les entités de la place dès le départ.

«Quand Patrick m’a raconté ce qu’il avait vu ici, j’ai dit, une fois seul dans le sous-sol, O.K., on est ici pour avoir du plaisir. On ne vous dérangera pas et on ne vous veut pas de mal. À date, ça va bien», rigole le chanteur.

L’ami qui voit des occupants

Il croit que s’il y a des entités Au Vieux – Brasserie festive, celles-ci ne sont pas malines. Qu’elles vont bien.

«J’ai un ami, Éric, il est toujours avec moi. Et un jour que je fermais, il m’attendait et regardait vers la mezzanine au deuxième. Les lumières étaient fermées et il fixait depuis 10 minutes. J’ai demandé ce qu’il regardait. Il riait quand il m’a dit qu’il regardait les enfants qui couraient. J’ai eu le frisson. Quelques minutes plus tard, quand j’ai mis le système d’alarme, il récidive en regardant vers le sous-sol. Il me dit qu’un homme est dans le sous-sol et qu’il nous regarde. Chaque fois, je lui demandais si ces gens allaient bien. S’ils étaient heureux. Il me dit, oui, ils sont corrects», narre Marc-André Rioux.

Plusieurs nuits Au Vieux

Patrick Sabourin est l’homme derrière APPA paranormal et il est passionné de phénomènes depuis fort longtemps.

«J’ai déjà vécu des choses étant jeune. Je passais pour un illuminé. Mais avec ma copine, nous avons vécu certaines affaires et nous avons décidé d’aller voir nous-mêmes sur le terrain, explique celui qui a, depuis, documenté ses investigations en vidéo, sur sa chaîne YouTube. Nous avons plus de 200 vidéos et près de 300 enquêtes en 14 ans. Et ça augmente rapidement. Sur Facebook nous avons plus de 14 000 likes et plein de gens qui nous suivent.»

C’est Marc-André Rioux qui l’a joint lorsqu’il a acheté la brasserie en janvier 2019.

«Il me dit que les anciens proprios avaient vécu des choses. Que lui-même et son père avaient été témoins de phénomènes. Un jour, une cliente demande à la serveuse s’ils étaient dans un bar ou un restaurant. La serveuse dit que c’est un bar. Alors la cliente était surprise de voir une enfant courir sur la mezzanine», dit-il, laissant le frisson parcourir l’échine de l’auteur de ces lignes.

Pour les enfants, il dit avoir tenté de les faire réagir avec des objets.

«J’ai entendu «billes» lors d’une situation. Alors j’ai amené des billes. Une autre fois, j’ai amené des toutous. Un lapin et un âne. J’ai demandé aux enfants lequel il préférait pour leur laisser sur place. Et j’ai clairement entendu poney. Depuis, le toutou de l’âne est resté au Vieux. J’espère qu’ils apprécient», raconte Patrick Sabourin.

Il parle aussi de Frank, un habitué de la brasserie qui a décidé un jour d’en terminer avec la vie.

«Frank était toujours au bar. Un client exceptionnel. Avec qui les serveuses s’entendaient bien. Et il s’est suicidé. Mais les filles ont continué à sentir sa présence. Son parfum. Il avait toujours le même spot au bar. Accoté sur un madrier. Et il est toujours présent selon plusieurs», lance le féru de paranormal qui ajoute avoir vu des jambes pendantes lors d’une présence. «Une expérience avec un stroboscope qui lançait des lumières bleues. Et j’ai vu les jambes dans les airs.»