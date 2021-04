VIDÉO – Incendie dans la cuisine d’une résidence à Candiac

Les flammes se sont emparées de la cuisine d’une maison de l’avenue Joubert à Candiac, le 7 avril, peu après midi, pour une raison qu’on ignore présentement.

Jacinthe Lauzon, directrice du service des communications à Candiac, fait savoir qu’une quinzaine de pompiers de Candiac et Delson, La Prairie, ainsi que Saint-Constant et Sainte-Catherine ont rapidement maîtrisé le feu. L’appel d’urgence a été reçu à 12h17. Ils étaient sur les lieux à 12h23 et leur intervention a pris fin à 13h20, précise-t-elle.

«Il n’y a eu aucun blessé et une seule personne a dû évacuer la résidence avant l’intervention des pompiers», rapporte Mme Lauzon.

Elle ajoute que les dommages sont évalués à environ 100 000$. L’équipe de préventionnistes des Berges du Roussillon était toujours sur place vers 16h afin de déterminer la cause de l’incendie.