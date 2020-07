VIDÉO – Le cégep à Saint-Constant est un «franc succès»

Le centre d’études collégiales à Saint-Constant est un projet pilote de trois ans, mais les chances qu’il ne se poursuivre pas par la suite sont pratiquement nulles, tant il est un «franc succès» en termes de fréquentation, affirme le directeur général du Collège de Valleyfield, Marc Rémillard.

«Au Québec, quand on déploie des centres d’études comme celui-ci, on parle de 50 étudiants par année et ce, même après plusieurs années, a-t-il dit lorsqu’il a pris la parole lors d’une remise de bourses à deux étudiants méritants. Ici, il y avait un réel besoin.»

À Saint-Constant, on comptait plus de 120 étudiants au 20 septembre 2019, soit quelques semaines après la première rentrée officielle de cette antenne du Collège de Valleyfield.

En vue de l’année scolaire 2020-2021, la direction du Collège de Valleyfield prévoit en accueillir le double, soit 240 étudiants. Ce faisant, près d’une cinquantaine d’employés seront nécessaires pour les sessions (2020-2021).

De 7 classes, le centre d’études collégiales passera à 9 et, éventuellement, à 12-15 classes, a dévoilé M. Rémillard qui planifie la troisième année et les subséquentes.

Sentiment de fierté

Le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer, s’est réjoui d’entendre cette bonne nouvelle, considérant le travail déployé par la Ville pour que le projet se concrétise au Quartier de la gare, un éléphant blanc hérité de l’ancienne administration.

«De voir aujourd’hui le centre d’achat rempli et avec un centre d’études collégiales du Collège de Valleyfield, ça me touche énormément et ça me rend très fier. Merci d’avoir cru en nous», a-t-il répété à l’endroit de la direction du Collège.

L’antenne de Saint-Constant est une idée d’Alain Therrien à l’époque où il était député provincial de Sanguinet. Depuis, Danielle McCann lui a succédé. Les responsables du collège et les élus de Saint-Constant voient d’un bon œil sa récente nomination à titre de ministre de l’Enseignement supérieur.

Programmes offerts

Diplômes d’études collégiales (DEC) en: