VIDÉO – Les Cobras champions de la Ligue de baseball junior AA

Les Cobras de Saint-Constant ont littéralement fait qu’une seule bouchée des Pirates de Laval, afin d’être sacrés champions de la Ligue de baseball junior AA du Québec au terme d’un éclatant blanchissage de 12-0 au parc Leblanc à Saint-Constant, dimanche.

Le club local a défait les gagnants de la saison régulière en quatre matchs, soit le minimum requis. Saint-Constant avait pour sa part terminé au 2e rang.

«Nous avons gagné le championnat de la ligue en quatre matchs contre Laval qui avait perdu seulement quatre matchs dans l’année», s’est réjoui l’entraîneur-chef, Éric Cadieux. Il remercie le personnel d’entraîneurs, la région du Roussillon et les supporteurs.

Nommé en début de saison, M. Cadieux avait eu le mandat de renverser la vapeur, alors que les Cobras avaient terminé derniers au classement en 2019, étant privés d’une occasion de participer aux séries.

En plus d’avoir amélioré leur fiche de 95% comparé à l’an passé, les Cobras ont fait preuve d’une plus grande discipline et d’un meilleur esprit d’équipe. De plus, de l’avis de leur entraîneur-chef, ses joueurs sont arrivés fin prêts au moment le plus important.

«C’est le dixième titre de championnat des Cobras en 16 ans.» -Éric Cadieux, entraîneur-chef

«On ne frappait pas tellement bien cette saison, mais on a pris notre rythme en séries, a-t-il déclaré. De plus, on avait une belle équipe avec de la profondeur et des joueurs midget AA talentueux. Ils sont aussi forts que nos joueurs partants.»

Deux blanchissages

Après avoir éliminé les Tigers du Lac Saint-Louis et les Brewers de Pointe-aux-Trembles, les Cobras sont arrivés en finale sans complexe d’infériorité.

Les Constantins ont démarré et fini en trombe, inscrivant deux blanchissages lors du premier et quatrième match, les 30 septembre et 4 octobre.

Qui plus est, le 30 septembre, ils ont dominé face «au meilleur lanceur des Pirates et un des meilleurs de la ligue», a noté M. Cadieux.

Pendant ce temps, le lanceur des Cobras Émile Bellemare, réussissait 17 retraits au bâton, ce qui lui a accordé le troisième meilleur rang de l’histoire de la ligue à ce chapitre. Il n’a permis qu’un seul coup sûr – un double – à un de ses adversaires. Il a aussi du même coup réalisé son premier jeu blanc en carrière, saison et séries confondues.

Lors du match décisif, les Cobras ont pris l’avance dès la première manche avant d’exploser en quatrième avec 11 points. Le match s’est soldé après la manche suivante, vu la différence de plus de 10 points.

Le titre du joueur le plus utile des séries a été décerné au receveur Félix Daignault, des Cobras.

Après le dernier retrait des Pirates effectué par Guillaume Lagüe, les joueurs des Cobras se sont rués sur le terrain pour s’enlacer, s’arroser de champagne et s’échanger le trophée avant d’immortaliser l’événement en photo.

Saison de 18 matchs

En raison de la pandémie qui a imposé un arrêt momentané aux activités sportives, les Cobras avaient entamé la saison 2020 à la mi-juillet. La saison régulière était constituée de 18 matchs pour les 7 clubs de la Ligue de baseball junior AA. Normalement, la ligue comprend 10 équipes. Trois n’ont pas joué cet été.

Finale des Cobras vs les Pirates

Match no 1 : victoire des Cobras 11-0

Match no 2 : victoire des Cobras 5-3

Match no3 : victoire des Cobras 5-1

Match no 4 : victoire des Cobras 12-0