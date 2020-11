VIDÉO – Leur application termine 5e dans un concours international

Un développeur informatique originaire de Huntingdon, Jonathan Brunette, est à la tête d’une équipe à l’origine d’une application qui a terminé au 5e rang parmi quelque 400 000 développeurs inscrits au concours «Code Global Challenge 2020» organisé par le géant IBM.

Pour sa 3e édition, ce concours international avait pour objectif de créer et déployer des applications basées sur une technologie open source qui peuvent relever certains des plus grands défis mondiaux, comme la lutte aux changements climatiques et le COVID-19.

Les cinq finalistes du concours « ont été choisis parmi un groupe d’élite des meilleures solutions de chaque région du monde », mentionne IBM dans un communiqué. Cette performance leur a procuré un prix en argent de 10 000 $.

Achat en ligne et empreinte écologique

Le projet piloté par Jonathan Brunette, appelé OffShip, a été créé par une équipe de développeurs de l’entreprise Morgan Stanley, pour laquelle il travaille à Montréal.

Comme l’explique M. Brunette, il s’agit d’un plugin de navigateur qui informe les consommateurs de l’effet de leurs achats en ligne sur l’environnement. Pour ce faire, il fournit une estimation de l’empreinte carbone de chaque achat qu’ils envisagent, ce qui les aide à envisager des alternatives ou à acheter et à donner des crédits de compensation carbone de manière transparente.

« Par exemple, un achat de 300 $ peut procurer entre 3$ et 5$ de crédit, dit-il. Il y a toujours un coût environnemental aux achats qu’on fait en ligne. Avec la pandémie de COVID-19 qui sévit depuis plusieurs mois, les consommateurs achètent davantage en ligne. Cette application vient ainsi leur donner un aperçu des effets de leurs choix et possiblement, les inciter à acheter local. »

En fait, OffShip agit comme un système de contrôle de la réalité. Il surveille les articles de son panier et estime leur empreinte carbone en fonction du poids et de la distance parcourue. (Voir la vidéo plus bas- en anglais)

L’équipe de Morgan Stanley a découvert qu’en 2018, 84% des internautes canadiens avaient acheté des biens ou des services en ligne. Grâce à leurs recherches, ils ont également constaté que les achats en ligne sont plus répandus parmi les jeunes générations. Certaines projections extérieures prévoient que d’ici 2024, le marché du commerce électronique atteindra 6,07 milliards de dollars américains.

L’application est fonctionnelle pour les achats en ligne effectués sur Amazone, Apple et Best Buy, où on constate le plus important volume de ventes en ligne.

Le concours Call for Code est issu d’un regroupement qui comprend IBM, David Clark Cause, la Linux Foundation et le partenaire caritatif des Nations Unies pour les droits de l’homme, ainsi qu’un mouvement mondial de 400 000 développeurs issus de 179 pays.