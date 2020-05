VIDÉO – L’histoire derrière le célèbre arc-en-ciel au CHSLD La Prairie

Le bonheur est présent au CHSLD de La Prairie!

Quand le bonheur se décline en plein de couleurs, ça donne tout un arc-en-ciel de sourires autour de nous! 😄Bravo à Aude Linas et Mélanie Rocco du CHSLD de La Prairie d'avoir allumé ces étincelles ✨ de bonheur auprès des résidents de l'établissement (Ville de La Prairie) et d'avoir eu l'éclair de génie 💡 de peindre l'entrée en un arc-en-ciel géant 🌈, directement devant le centre d’hébergement! On en profite aussi pour remercier toutes les techniciennes en loisirs de nos 11 CHSLD présents sur notre territoire d'apporter du bonheur et de la joie dans le quotidien de nos aînés. Merci également à tous ceux qui travaillent dans nos installations. Ensemble, vous donnez un sens aux résidents durant la pandémie. 🌟#propagerlebonheur #cavabienaller

