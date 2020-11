VIDÉO – Roxane Bruneau lance son deuxième album et un nouveau vidéoclip

L’auteure-compositrice-interprète Roxane Bruneau n’a pas chômé dans les derniers jours en lançant un nouveau vidéoclip, le 12 novembre, pour l’extrait À ma manière, issu de son deuxième album Acrophobie, paru le 13 novembre.

Le nouveau disque de l’artiste originaire de Saint-Philippe représente une nouvelle ère pour elle. Il aura fallu plus de trois ans pour qu’Acrophobie voit le jour. Le titre de l’album évoque une peur irrationnelle des hauteurs et du vide. Roxane Bruneau confie d’ailleurs que cet état l’a habitée tout au long du processus de création.

«Le premier album a connu un tel succès. Ma vie a changé du jour au lendemain. J’ai commencé à me faire reconnaître, mes chansons se sont retrouvées dans les palmarès radiophoniques, les spectacles se sont enchaînés les uns après les autres… tout est devenu plus grand que moi», dit-elle par voie de communiqué.

Cette popularité n’est pas venue sans crainte de ne pas atteindre les mêmes sommets une seconde fois.

«J’ai eu l’impression de monter très haut, mais toujours avec cette peur permanente de redescendre tout aussi rapidement, de tomber dans le vide. Alors c’est certain que lorsqu’il est venu le temps de concevoir ce deuxième album, une pression énorme s’est emparée de moi», admet Roxane Bruneau.

Elle ajoute que les chansons sur ce disque sont parsemées de ses doutes et ses peurs.

À ma manière

La veille de la parution de son nouvel album, Roxane Bruneau a lancé le vidéoclip de la pièce À ma manière. L’extrait a fait son entrée sur les ondes radiophoniques et les plateformes de vente numériques le 30 octobre.

La chanson se veut un hymne à la différence et aux gens qui brisent les conventions et stéréotypes. Roxane Bruneau a invité des personnalités qui, selon elle, adhèrent à cette philosophie. On retrouve notamment les humoristes Mathieu Dufour et Christine Morency, France Caster, Julie Munger de la téléréalité Occupation Double Chez nous, et Karl Hardy.

«En toute humilité, j’espère réussir avec cette vidéo à démontrer qu’il n’y a rien de plus beau et de plus puissant que quelqu’un qui s’assume dans tout ce qu’il est, dans tout ce qui le rend unique!» souligne Roxane Bruneau.