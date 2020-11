VIDÉO – Un incendie éclate dans le sous-sol d’une résidence à Saint-Constant

Les flammes se sont emparées d’une salle électrique dans le sous-sol d’une maison rue Tougas à Saint-Constant, le 21 novembre, vers 8h20.

Selon Claude Brosseau, directeur de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine, les lumières de la résidence ont «flashé» lorsque le feu s’est déclaré, puis le détecteur de fumée a fait son travail et a permis aux cinq occupants et leur chien de quitter la maison sans aucune blessure.

«Il y avait beaucoup de fumée dans la résidence, fait-il savoir. Le feu a été circonscrit dans la salle électrique grâce à la réponse rapide des pompiers présents en caserne.»

Une vingtaine de combattants du feu sont intervenus sur les lieux, en provenance de Candiac et La Prairie, notamment.

La cause de l’incendie est toujours inconnue au moment d’écrire ces lignes, d’autant plus «qu’il y a beaucoup d’éléments dans la salle électrique», indique M. Brosseau.

La première estimation des pompiers dresse un portrait de dommages à la hauteur d’environ 40 000$.