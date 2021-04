VIDÉO – Un suspect de voies de fait dans un commerce de Saint-Constant recherché

Un homme est recherché par la Régie intermunicipale de police Roussillon pour avoir assené un «violent coup de poing à la gorge» d’une commis du commerce Dollarama situé sur la Voie de desserte, à Saint-Constant, le 8 mars.

Le suspect est entré dans le commerce en compagnie de quatre amis aux alentours de 15h25. Il s’est séparé de son groupe pour s’isoler dans une rangée, où il a décidé de faire tomber le contenu des étagères, explique la police dans un communiqué diffusé le 19 avril.

«La commis se dirige pour voir ce qui se passe et aborde le suspect. Celui-ci se rapproche alors de façon menaçante en lui parlant très près du visage et lui porte un violent coup de poing à la gorge», décrit-on.

L’employée, âgée de la soixantaine, s’est heurtée à une étagère avant de s’effondrer. Elle s’est blessée au bras et au dos.

Description

Le suspect est un homme noir dans la vingtaine, laisse savoir la Régie. Il mesure environ 5 pi 8 po et pèse 170 lb. Ses cheveux, teintés d’orangé et de type dreads, lui arrivent à la mâchoire. Le jour des événements, il portait un pantalon noir, un manteau en cuir noir et des bottes noires.

Toute information concernant cet événement peut être signalée au sergent-détective Mayrand au 450 638-0911, poste 428. Toute personne désirant transmettre de l’information de façon anonyme peut contacter l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echecaucrime.com.