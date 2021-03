VIDÉOS – Christian Dubé visite la clinique de vaccination à Candiac

Le ministre de la Santé et des Services sociaux ainsi que député provincial de La Prairie était de passage à Candiac afin de visiter la clinique de vaccination, le 22 mars. Il s’est dit impressionné par le site et l’organisation et compte s’en inspirer pour la suite de l’administration des vaccins, notamment dans les entreprises.

Le ministre a discuté avec le personnel, dont Dominique Pilon, directeur de la campagne de vaccination en Montérégie-Ouest. Il les a questionnés, entre autres, sur leur besoin en injecteurs de vaccin et sur les délais entre la livraison des doses et l’administration.

Sophie Leduc, coordonnatrice des cliniques de vaccination en Montérégie-Ouest, lui a expliqué que ce 22 mars, 14 000 doses du vaccin Pfizer ont été livrées directement à la clinique. Normalement, celles-ci sont acheminées à un dépôt régional. M. Dubé était heureux de constater que cette façon de faire permettait d’injecter les vaccins plus rapidement, réduisant d’au moins 24 heures le processus.

De son côté, M. Pilon lui a indiqué que pour atteindre l’objectif de vacciner 8 000 à 9 000 personnes en Montérégie-Ouest, il faut entre 1 000 et 2 000 individus en termes d’effectifs. Présentement, on en compte près de 500 et 80 s’ajoutent chaque semaine, en moyenne.

Inspiration

Le modèle de la clinique de Candiac a été révélateur pour M. Dubé.

«Je dois vérifier les statistiques, mais j’ai l’impression que le ratio de personnel versus le nombre d’individus vaccinés est très bon ici. Étant donné que c’est un moins gros centre de vaccination que ceux de masse, l’approche des îlots est beaucoup plus efficace», a réagi le ministre à chaud durant sa visite.

Un modèle comme celui-ci, croit-il, pourra inspirer les entreprises à qui le gouvernement fait appel pour vacciner.

«Il y a bien des entreprises qui nous ont dit craindre la mise sur pied d’un gros centre. Ils se demandaient s’il y avait d’autres modèles possibles. Celui-ci est très intéressant», a-t-il exprimé ajoutant constater de ses propres yeux que le Québec a une belle expertise en vaccination.

Actions

À la lumière de ses discussions, M. Dubé affirme que sa priorité dans la campagne de vaccination est de recruter du personnel.

«On a encore besoin de vaccinateurs et d’évaluateurs. On est rendus à presque 5 000 personnes. Dans les deux dernières semaines, ce sont 2 000 qui sont passés par la plateforme Je contribue», fait-il remarquer en insistant sur le fait qu’il n’y a aucun membre du réseau de la santé à la clinique de vaccination.

«Nouvelle normalité»

Le gouvernement a affirmé qu’en juin, les premières doses devraient avoir été administrées aux Québécois. Selon M. Dubé, ceux-ci devront tout de même s’adapter «à une nouvelle normalité».

«Mentalement, je voudrais que les gens s’habituent pour que maintenant, quand on est en public on porte un masque. Ça va nous permettre de retrouver une vie normale plus rapidement», fait-il valoir en ajoutant que la prudence reste de mise, notamment alors que plusieurs commencent à parler des festivals d’été.

«Même après une deuxième dose, il faudra s’habituer. Je suis vacciné, mais j’ai appris que j’en ai encore pour trois à quatre semaines avant d’avoir un taux d’immunité correct après la première dose.» -Christian Dubé

Dans les hôpitaux

Avant sa visite à la clinique de vaccination, le ministre de la Santé a fait un arrêt aux hôpitaux Anna-Laberge à Châteauguay et du Suroît à Valleyfield.

«Aux deux endroits, il y a deux enjeux. Il y a celui qu’on retrouve partout, particulièrement dans le Grand Montréal, soit le manque de personnel. C’est exacerbé en Montérégie-Ouest, puisqu’il existait avant la pandémie», reconnaît-il en donnant raison au personnel qui a lancé des appels à l’aide publiquement dans les dernières semaines.

M. Dubé tenait à se rendre sur le terrain rapidement, notamment à la lecture de lettres qui lui étaient adressées, provenant de médecins.

«Je me suis engagé ce matin à y retourner dans 4 à 6 semaines. On va essayer de faire bouger les choses rapidement et aller voir si les changements sont appliqués», explique-t-il.

Le ministre témoigne d’un moment émouvant avec une vingtaine d’infirmières qui lui ont indiqué clairement leurs besoins devant des membres de la haute direction du Centre de la santé et des services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO).

