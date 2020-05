VIDÉOS – Des bracelets remis au personnel du CHSLD La Prairie en signe de reconnaissance

Le Comité des usagers du CISSSMO a remis au personnel du CHSLD La Prairie des bracelets aux couleurs de l’arc-en-ciel en signe de reconnaissance, le 15 mai, après-midi.

Le chanteur Nino Ardea était présent pour faire danser le personnel à l’extérieur ainsi que les résidents sortis sur les balcons.

Le maire de La Prairie Donat Serres a ensuite témoigné son soutien.

«Les gens, qu’ils soient à l’entretien, à la gestion, à l’accompagnement ou aux services de santé, il est temps que vous soyez reconnus à votre juste valeur», a-t-il souligné au nom des citoyens de la Municipalité.

Il a ajouté trouver remarquable que le CHSLD La Prairie n’ait aucun cas de COVID-19.

«Pour avoir eu de la famille qui a été ici pendant des années, je peux témoigner que vous êtes des gens attentionnés», a affirmé M. Serres.

De son côté, le député fédéral de La Prairie Alain Therrien a affirmé que le travail des membres du personnel en CHSLD est remarquable.

«Ça doit être difficile pour ces gens-là de garder le moral et le sourire en ces temps exceptionnels», a-t-il dit.

Claudine Binette, représentant le député provincial de La Prairie Christian Dubé, a partagé quelques mots écrits par ce dernier en son absence. Il a remercié et félicité le personnel du CHSLD La Prairie ainsi que l’équipe des loisirs qui «a su innover en mettant les résidents au centre de leurs activités et en partageant le bonheur au-delà de la résidence».

Duo loisirs

Les techniciennes en loisirs au CHSLD La Prairie, Mélanie Rocco et Audrey Gélinas, sont connues dans la région pour l’organisation d’activités d’envergure hors du commun, et ce, bien avant la crise.

Récemment, l’arc-en-ciel géant qu’elles ont eu l’idée de peindre devant l’établissement est devenu célèbre.

«On ne veut pas faire ce que tout le monde fait tout le temps. La routine du quotidien, on n’aime pas ça. Jouer au bingo, c’est facile», a expliqué Mme Rocco.

Sa collègue renchérit qu’elles se complètent bien.

«On a des forces différentes, mais ensemble, on fait vraiment un [tout]. On est plus motivées à faire des projets. On est une équipe soudée», a dit Mme Gélinas.

Celle-ci ajoute qu’il est beau de voir que leur métier est mis en valeur récemment.