VIDÉOS – Des voisins s’entraident pour réaliser son aménagement de rêve à Candiac

En ces temps de pandémie, l’entraide entre voisins d’un quartier de Candiac a permis à l’un d’eux d’aménager la chute d’eau et l’étang qu’il souhaitait tant avoir. Sa santé et le manque de temps l’avaient empêché de réaliser son rêve jusqu’à présent.

L’eau s’écoule doucement d’un imposant puits importé de Belgique devant la résidence de Paul Deckers, située place Aberdeen. Le Candiacois «mordu du Parc national du Mont-Tremblant et de ses chutes» fréquentait cet endroit toutes les fins de semaine à un certain moment. L’octogénaire a souvent partagé son désir de recréer cet environnement chez lui à son ami Guy Brault, raconte-t-il.

«Nous avions entamé les démarches auprès de la Ville en 2019 et avions obtenu les permis nécessaires pour commencer les travaux. Mais j’ai été très malade et mon moral était au plus bas», confie celui qui est remis sur pied.

Son ami n’a pas baissé les bras pour autant et est revenu à la charge en mars.

«Ne t’inquiète pas, je vais m’occuper de tout, m’a-t-il dit. Il n’est pas surnommé le Bulldozer pour rien!»

Donner au suivant

Presque chaque jour jusqu’en août, les deux hommes ont travaillé sur leur projet, attirant la curiosité des passants. Étonnamment, sa concrétisation relève aussi du hasard, raconte M. Deckers.

«En discutant avec mon voisin, j’ai pu avoir de la terre noire pour l’aménagement paysager. Puis, un autre m’a conseillé pour les fleurs, car il les adore. Un autre m’a offert des pierres plates pour créer l’angle de la chute d’eau», relate-t-il.

«Ça fait 38 ans que j’habite à Candiac et je n’ai jamais eu autant d’amis près de chez moi!» – Paul Deckers

L’entreprise Transport Cinquino à Delson s’est aussi chargée de livrer des pierres à son domicile, précise-t-il.

Pierre après pierre, le rêve du Candiacois est devenu celui de toute une rue.

«Il y avait toujours une personne qui se manifestait au bon moment. Les gens nous encourageaient lorsqu’ils faisaient une marche. Ils se demandaient comment on avait pu faire pour y arriver», souligne-t-il.

Leur méthode, exigeante, mais efficace, consistait à tirer les plus grosses roches avec une voiture et des câbles. Le puits avec la pompe a dû être transporté par une grue pour la faire passer de la cour arrière à la cour avant.

Inauguration

«Ç’a demandé beaucoup d’efforts. Il fallait inaugurer le résultat final», soutient celui qui a invité les voisins et le maire à festoyer – «à distance», précise-t-il – le 31 août.

Sans la pandémie et le confinement qui en a découlé, le projet n’aurait pas peut-être pas vu le jour, estime M. Deckers, ou, à tout le moins, n’aurait pas autant animé le quartier.

«Nous avons réussi à regrouper des gens pendant des temps difficiles. Désormais, tout notre quartier se connaît», conclut-il.