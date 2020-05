VIDÉOS – Les véhicules de Remorquage Bourdeau paradent à nouveau dans la région

Après avoir paradé dans les rues de Saint-Constant, Sainte-Catherine, Delson, Candiac et La Prairie la semaine dernière avec un DJ mobile, l’entreprise Remorquage Bourdeau à Saint-Constant a poursuivi sa tournée en repassant par La Prairie et en allant à Saint-Philippe et à Saint-Mathieu, le 2 mai, puis à Saint-Rémi, Saint-Michel et Saint-Isidore, le 3 mai.

La parade vise à encourager les travailleurs de la santé et à mettre du bonheur dans le quotidien des citoyens qui peuvent les apercevoir dans les quartiers résidentiels. Les résidents de résidences pour aînés et CHSLD sont nombreux à sortir pour danser au son de la musique et des klaxons.

Plusieurs autres entreprises affichent leur support et font partie du convoi musical, notamment Trivium avocats de Brossard ainsi que le Complexe le partage de Saint-Constant et La Prairie.

Plusieurs les remercient sur les réseaux sociaux, appréciant le geste.

«Ça fait chaud au cœur et c’est rassembleur!», a publié un internaute sur la page Facebook Spotted Saint-Philippe.

Un autre a commenté que «le trois minutes que ça a duré, ça a faite plaisir à tout le monde dans ma maison! Merci d’avoir organisé cette belle parade!»