La Vigile verte fait des trouvailles inusitées dans une rivière

Crédit photo : La Vigile verte sur Facebook

La Vigile verte, un organisme à but non lucratif ayant comme mission principale de protéger les aires naturelles du territoire de Kateri, a fait des découvertes surprenantes en nettoyant les berges de la rivière de la Tortue à Saint-Mathieu.

«Que des aventures dans une rivière au niveau d’eau très bas en raison de la chaleur et du peu de précipitation depuis près d’un mois» a publié la Vigile verte sur sa page Facebook le 18 juillet.

Parmi les trouvailles, des pneus d’automobile et de moto, de la ferraille, des chaises pliantes et de la pellicule plastique. Les plus étonnantes sont une carte étudiante de Roberval et une mâchoire de cheval.

«Et la surprise faunique du jour: des grosses carpes qui sont venues nous effleurer les mollets», a-t-elle ajouté.

La Vigile verte s’affaire présentement à nettoyer les berges du ponceau Lafarge à Saint-Mathieu, au parc Pierre-Mondat.