Vikhael To-Landry: La retraite après sept saisons en Europe

Après avoir joué durant sept saisons en Europe, Vikhael To-Landry a accroché ses patins pour enfiler le veston-cravate de courtier immobilier.

En mars 2017, le joueur de 29 ans a pris sa retraite du sport qu’il pratique depuis l’âge de 7 ans, après une saison difficile en France minée par les blessures.

«J’ai subi trois blessures, dont le déchirement du ligament intérieur du genou et je jouais avec une attelle pendant les séries éliminatoires par mesure de sécurité», explique l’ex-Riverain du Collège Charles-Lemoyne.

Sa formation, les Lions de Lyon, a été éliminée en 1e ronde et l’athlète natif de La Prairie est retourné dans sa ville natale durant l’été.

«J’avais encore des offres sur la table pour une nouvelle saison en France, mais j’ai décidé de rester ici. J’avais envie de relever un nouveau défi et d’exceller dans un autre domaine», affirme-t-il.

Même si le hockey a occupé une place importante dans sa vie, Vikhael To-Landry n’a pas hésité longtemps avant de prendre sa décision.

«Je suis heureux d’avoir eu cette carrière, j’ai bien apprécié mes années de joueur de hockey. C’était le temps pour moi de passer à autre chose», explique-t-il.

D’ailleurs, l’ex-attaquant affirme ne pas s’ennuyer de la compétition depuis son départ.

«Je ne faisais que ça, j’ai vécu pour le hockey toute ma vie. J’avais un peu peur que ça me manque, mais pas du tout. Mon nouvel emploi m’occupe bien. Je ne voulais pas arrêter et ne rien avoir devant moi», affirme-t-il.

Sa ville adoptive

L’heure de la retraite aurait pu sonner plus tôt pour Vikhael To-Landry. À 17 ans, il n’avait pas réussi à se tailler une place au sein d’une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et faisait la pluie et le beau temps dans la Ligue de hockey junior AAA avec les Maroons de Lachine. Mais une saison de 82 points en 47 matchs l’a placé sur le radar des équipes de hockey européennes.

«Je ne pensais pas que j’allais jouer en France pendant sept ans. Ça passe tellement vite!, convient le Laprairien. Je garde de très beaux souvenirs de mon séjour là-bas. Lyon est devenue ma ville adoptive. C’est sûr que je vais y retourner d’ici quelques années.»

Nouvelle carrière

Vikhael To-Landry trace un parallèle entre sa carrière de joueur de hockey et son nouveau métier.

«Ça demande beaucoup de rigueur, car tu dois gérer toi-même ton travail, explique-t-il. Au départ, tu n’as pas nom, tu dois le faire. C’est un emploi exigeant qui demande de la discipline.»

«C’est difficile d’être loin de sa famille aussi longtemps. Je suis heureux d’être près de mes proches maintenant.» -Vikhael To-Landry

30

Vikhael To-Landry a maintenu une moyenne de 30 points par saison en France.