La Ville de Saint-Constant pédalera 1000 km au Grand défi Pierre Lavoie

Crédit photo : Gracieuseté

Grâce au soutien de partenaires et donateurs, trois élus et deux employés de la Ville de Saint-Constant enfourcheront leur vélo du 14 au 17 juin afin de promouvoir les saines habitudes de vie.

«La Ville de Saint-Constant est extrêmement fière de participer, pour une deuxième année consécutive, au Grand défi Pierre Lavoie (GDPL), souligne Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. Notre équipe donnera l’exemple et fera la promotion des saines habitudes de vie en amassant des dons, mais en présentant aussi des conférences de motivation dans nos écoles primaires.»

Le maire sera accompagné des conseillers David Lemelin et Mario Arsenault, du directeur des finances (par intérim) Stéphane Brochu, et du directeur de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire Hugo Sénéchal.

Il est possible de soutenir l’équipe au www.legdpl.com. L’argent amassé sera remis à la Fondation du GDPL et aux quatre écoles primaires de la Ville pour le financement d’activités faisant la promotion des saines habitudes de vie.