Vins et tapas pour la Fondation Anna-Laberge

Crédit photo : Gracieuseté

La cinquième édition de la soirée «Vins et tapas» au profit de la Fondation Anna-Laberge aura lieu au Centre multifonctionnel Guy-Dupré à La Prairie, le 28 novembre, à 17h30. Cette année, l’événement aura pour thème «Signature locale».

La thématique de la soirée a pour but de rassembler les partenaires de la région et de mettre en lumière les produits locaux. La sommelière Jessica Harnois sera présente pour proposer des accords mets et vins, en collaboration avec le restaurateur de La Prairie, Chez Julien.

Le président d’honneur, Yves Bisson, directeur général de la Caisse Desjardins des Berges de Roussillon, accueillera les invités avec Julie Voyer, présidente et fondatrice de Gravité Média, ainsi que Sylvie Rouillier et Ariane Goyette, de la Fondation Anna-Laberge.

Les billets au coût de 250$ peuvent être achetés en ligne (www.jedonneenligne.org/fondationannalaberge/VT2018/) ou en appelant au 450 699-2703.