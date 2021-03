Violence conjugale : Juripop offre une formation spécialisée aux avocats

L’organisme Juripop, qui a vu le jour à Saint-Constant, a lancé à la fin février une formation spécialisée pour les avocats en violence conjugale, soulignant l’importance d’une meilleure compréhension par les juristes en droit familial des réalités liées à cette problématique.

Laurence Dami-Houle, Le Portageur, Initiative de journalisme local

La formation d’une durée de 24 heures, divisée en quatre blocs de six heures chacun, est construite dans un aspect de sensibilisation qui intègre « l’importance des services sociaux dans l’intervention d’un-e juriste [en droit de la famille] auprès d’une personne victime », détaille l’avocate à Juripop, Me Justine Fortin.

« C’est, à tous égards, la clé du succès. On s’adresse à ces juristes et on leur dit “Vous êtes formés comme des avocats qui travaillent dans un carré de sable juridique et légal, mais vous devez emprunter au carré de sable psychosocial pour mieux représenter vos clients.” »

Donnée en partie par des travailleurs sociaux, des criminologues et des intervenant-e-s, la formation permettra aux juristes en droit familial de reconnaître les « drapeaux rouges », ces signes parfois subtils qui laissent entrevoir que leur client-e vit peut-être de la violence conjugale. « [Ces juristes] ne seront pas nécessairement en mesure de dire “Voici une situation à haut risque”, mais de réaliser qu’il y a suffisamment de drapeaux rouges levés et donc de se dire “Je vais adopter une pratique prudente et en faire plus pour la sécurité de la personne que je représente” », souhaite Me Fortin.

L’avocate croit que la formation donnera lieu à un meilleur accueil des personnes victimes par les juristes en droit de la famille et à « une bienveillance supplémentaire ». « Ce n’est pas à la victime à s’adapter à nous », exprime-t-elle, mais « aux avocats d’être conscients que les besoins [des victimes] sont différents et qu’ils doivent s’adapter ».

La création de la formation fait suite aux 190 recommandations pour améliorer l’accompagnement des victimes de violence en contexte conjugal et d’agressions sexuelles, transmises dans le volumineux rapport du comité d’experts mandaté par l’Assemblée nationale. Le comité transpartisan a entre autres reçu le mandat de recenser les besoins des victimes de violence conjugale. La cinquantaine d’organismes de terrain consultés ont unanimement demandé que les acteurs qui accompagnent les victimes dans le processus judiciaire soient formés aux réalités de la problématique, signale Me Fortin. « Pour [Juripop], c’est devenu évident qu’il fallait emboîter le pas pour déployer ce type de formation-là. »

Juripop : 1-855-587-4767