Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury : un nom qui dit tout

Article par Michel Deslauriers

Pas besoin d’écrire un roman pour expliquer ce que le constructeur allemand cherche à démontrer avec ce nouveau véhicule conceptuel. Dévoilé au salon Auto China 2018 à Beijing, le Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury a été conçu en s’inspirant de la philosophie de design intitulé Sensual Purity, ou la pureté sensuelle. D’accord.

On décrit le véhicule comme un véritable multisegment, possédant l’ADN à la fois d’un VUS et d’une berline, créé pour plaire à une clientèle à l’échelle globale, mais surtout le marché chinois. Il est légèrement plus long et aussi large qu’un Mercedes-Benz GLS, donc il s’agit d’un véhicule assez imposant. On vante son espace intérieur, son confort et son assise élevée ainsi que son côté unique et ses possibilités de personnalisation.

Son design extérieur comprend une calandre chromée avec rayures verticales, des garnitures chromées et ses jantes en alliage de 24 pouces en forme de turbine. On retrouve même une mince bande chromée débutant à la base de l’emblème de Mercedes-Maybach, et qui s’étend le long du toit pour terminer sa course sur le coffre. Un coffre séparé, comme sur une voiture.

L’aménagement de l’habitacle est tout simplement sublime, avec du cuir à motifs diamantés sur les sièges, qui profitent également d’un cadre en or rose. Le tableau de bord épuré est orné de deux écrans numériques placés côte à côte, alors que de minces vagues illuminés rehaussent l’apparence riche des boiseries ceinturant la cabine. On appelle d’ailleurs ces placages Magic Wood, ou bois magique.

Le Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury priorise toutefois les passagers arrière qui se feront reconduire. Outre les deux fauteuils individuels à réglages multiples, on profite d’une console centrale, sur lequel on retrouve un cabaret intégré et chauffant avec une théière et des tasses. Il paraît que boire du thé pendant le voyage permet d’équilibrer notre corps et notre esprit, ainsi que de découvrir notre calme intérieur et notre vitalité. C’est Mercedes-Benz qui dit ça, pas nous.

Le véhicule peut même anticiper l’expérience recherchée par les occupants, en choisissant la bonne musique, la parfaite saveur de thé et le programme de massage des sièges selon l’ambiance du moment. On l’a bien entendu équipé de concept du système ENERGIZING comfort control, récemment introduit dans la Mercedes-Benz Classe S.

Sous la carrosserie se trouve une motorisation 100% électrique et un rouage intégral, composé de quatre moteurs produisant un total de 750 chevaux. La batterie d’une capacité d’environ 80 kWh permet une autonomie de plus de 500 kilomètres selon les normes du NEDC (en Europe), ou de plus de 320 km selon les normes de l’EPA (aux États-Unis). La vitesse de pointe serait limitée à 250 km/h. Quant à la recharge, elle se ferait par fil, ou bien sans fil par induction à l’aide d’un champ électromagnétique sous la voiture.

Pour l’instant, le Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury n’est qu’un concept.