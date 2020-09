Vivez gratuitement l’expérience des vendanges dans un vignoble de Saint-Eustache

Le vignoble Rivière du Chêne à Saint-Eustache offre une possibilité unique et intéressante, celle de devenir vendangeur d’un jour tout à fait gratuitement à condition de réserver.

Non seulement cette activité vous permet de faire l’expérience de la récolte de raisins, mais un goûter, une visite guidée et une dégustation de leurs vins vous sont également proposés!

Une journée tout inclus qui s’annonce inoubliable

Avant même de partir vers les Basses-Laurentides, assurez-vous d’avoir le bon équipement. Vous aurez besoin d’un sécateur ou une paire de ciseaux de cuisine solide, un coussin pour le confort et de bons vêtements appropriés.

Quant à elle, la journée comme vendangeur au vignoble Rivière du Chêne commence à 7h00 avec un bon café offert par l’endroit.

Après une formation d’une trentaine de minutes par le vigneron-propriétaire, c’est l’heure de se diriger vers les vignes et de se mettre au travail jusqu’au dîner.

D’ailleurs, celui-ci est offert par le vignoble! Au menu : hot-dog européen, salade de choux et verre de vin du domaine. Si jamais vous avez des restrictions alimentaires, vous pouvez également apporter votre propre nourriture.

La 2e période de vendanges se termine un peu avant 15h00 et laisse place à une partie encore plus excitante, celle de la visite guidée du vignoble et de la dégustation des vins.

Avant de partir, l’équipe fait même tirer d’alléchants prix de présence histoire de terminer l’expérience en beauté.

D’autres forfaits découvertes pour les épicuriens

La journée de vendanges est offerte gratuitement pour un temps limité, et c’est le premier arrivé qui est le premier servi.

Si les dates ne vous conviennent pas, il est toujours possible de se présenter au vignoble sans réservation pour l’un de leurs deux forfaits découverte.

Les deux solutions incluent une dégustation, mais l’un d’entre eux comprend également une visite guidée de leurs installations extérieures.

Rivière du Chêne, c’est l’un des plus grands vignobles du Québec avec plein d’autres choses à découvrir comme leur service de restauration et leur sélection de plus de 15 vins uniques!

Réservez votre place comme vendangeur d’un jour