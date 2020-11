Vivez la glissante randonnée de la Boucle de la Station à Stoneham

On retrouve notre Guide plein-air Marcel Bouchard pour une nouvelle randonnée pédestre en nature. Cette fois-ci, direction La boucle de la Station, un difficile sentier de la station touristique de Stoneham à 30 minutes de la ville de Québec.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une boucle de 12.3 km qui longe un beau lac. Dès le début, en sortant du stationnement, on commence en montée!

C’est un parcours où il faut être bien prudent. D’un côté, le sol dur et sec de cette période de l’année facilite en partie la montée. En revanche, de l’autre, il faut l’admettre, c’est très glissant.

Pensez prendre de bons souliers de course si cette marche vous intéresse. L’ajout de crampons n’est certainement pas un luxe dans ce cas-ci.

Plus on se dirige vers le sommet de la montagne et plus le paysage se dessine. Impossible de le nier, l’hiver se fraie une place de plus en plus rapidement.

Tout en haut du mont, on profite du temps dégagé pour admirer les magnifiques montagnes que la nature a à nous offrir avant de redescendre par les pistes, un peu moins glissantes que le sentier de randonnée.