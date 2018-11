Vivre Compostelle au profit de Maison Vivre

Crédit photo : Gracieuseté

Maison Vivre lancera la troisième édition de son activité de financement Vivre Compostelle, le 27 novembre.

Cette troisième édition du chemin de Saint-Jacques de Compostelle se réalisera par le Chemin côtier, au Portugal, du 24 août au 8 septembre 2019.

«C’est un appel au dépassement physique, mental et spirituel, une rencontre avec soi tout en collectant des dons au profit de Maison Vivre», témoigne Sylvie Laventure, qui a fait le Chemin à trois reprises.

Mme Laventure, massothérapeute et intervenante en travail psychocorporel à Maison Vivre, se propose d’accompagner de nouveau un groupe dans cette aventure. L’objectif financier est d’amasser 10 000$.

«Je veux transmettre ma passion pour la marche et le dépassement de soi en accompagnant des personnes dans ce voyage intense, intérieur et spirituel» affirme-t-elle, tout en pensant au courage des personnes aux prises avec la dépression qui font une démarche de transformation en participant dans le programme de Maison Vivre.

«Nous avons aidé plus de 1500 hommes et femmes depuis 40 ans à retrouver le goût de vivre, déclare le directeur général de l’organisme Gérald Mongeau. Je suis touché par cette merveilleuse initiative; quelle façon admirable d’inspirer l’amour de soi et la joie de vivre aux gens aux prises avec la dépression!»

Soirée d’information le 27 novembre à 19h dans les locaux de Maison Vivre, au 1807, rue Duke, dans l’arr. de Saint-Hubert.

Inscription au 450 465-0264 ou au 450 795-6733.

(Source: Maison Vivre)