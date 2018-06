Vladimir Poutine dévoile sa limousine équipée d’un moteur V12 de 800 chevaux

Article par Olivier Beaulieu

Habituellement, lorsqu’on discute d’automobile, certains pays reviennent plus fréquemment. On pense notamment aux États-Unis, à l’Allemagne, à l’Italie et au Japon. Cette fois-ci, nous nous tournons vers un territoire qui fait rarement les manchettes : la Russie. Il y a quelques jours, lors de sa quatrième inauguration en tant que président, Vladimir Poutine a utilisé pour la première fois sa nouvelle limousine de fabrication purement russe.

Aurus Senat, la voiture présidentielle est conçue par une compagnie du nom de NAMI qui a entièrement développé la voiture à Moscou. Aurus Senat est le résultat du projet Kortezh, une initiative du gouvernement désireux d’obtenir trois voitures uniques répondant aux normes sévères de sécurité du président. Le projet vise à créer une limousine pour les sorties officielles, une fourgonnette pour les déplacements de plus longue durée et une dernière pour les escapades en hors route.

La voiture ressemble drôlement à une Rolls-Royce Phantom. Selon ce qu’on en sait, elle est mue par un moteur créé par Porsche. Il est question d’un V12 de 4,4 litres développant plus de 800 chevaux. Cette dernière information demeure encore floue à l’heure qu’il est. Certains médias locaux affirment que la voiture est plutôt équipée d’un simple V8 de 600 chevaux. Ce qui est certain, c’est que la voiture est suffisamment grande pour accueillir quatre personnes positionnées face à face. Plusieurs photos et vidéos prises récemment montrent un habitacle en cuir accompagné de quelques touches de bois. Rien de bien surprenant!

Enfin, lorsque le président se déplace pour des missions officielles, il emmène avec lui un contingent de policiers d’État qui se déplacent en Mercedes-Benz Classe E, S ou G selon leur fonction. Visiblement, ils ont du budget dans le département des automobiles officielles!