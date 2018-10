Voici à quoi pourrait ressembler la nouvelle Toyota Supra 2019

Article par Sylvain Raymond

Près de 16 ans après l’arrêt de production de la Toyota Supra, soit en 2002, le constructeur a annoncé officiellement le retour de son bolide sport, véhicule qui a marqué l’imaginaire de plusieurs passionnés depuis son lancement en 1978. Également connue sous le nom A40, la Supra originale a été suivie de trois générations : la A60 en 1981, la A70 en 1986 et la A80 en 1993. Qui ne se souvient pas de cette quatrième génération, un véhicule mythique qui n’a jamais cessé d’exister virtuellement dans les jeux vidéo? Elle tenait aussi la vedette dans le premier opus de la série de films Rapides et dangereux, et elle aurait certainement mérité un Oscar.

Après avoir été présentée sous forme de véhicules concepts, incluant la FT-1 en 2014, la Toyota Supra fera officiellement son retour sous peu, et la version de production devrait être présentée au prochain salon de l’auto Détroit en janvier. Plusieurs photos-espions ont filtré depuis le temps, mais un amateur a récemment publié sur le forum SupraMKV quelques images qui s’approchent drôlement de ce à quoi la version de production pourrait ressembler, surtout si on la compare avec la Supra habillée en camouflage présentée au dernier festival de Goodwood.

La voiture a été développée en partenariat avec BMW et utilisera la même plate-forme que la BMW Z4. Selon les rumeurs, la voiture pourrait recevoir un moteur six cylindres de 3,0 litres turbocompressé dont la puissance se situerait dans les 335 chevaux. Le tout jumelé à une boîte automatique à huit rapports; pas de manuelle au catalogue.

Chose certaine, cette nouvelle Toyota Supra fera un retour remarqué, et nous espérons qu’elle sera à la hauteur de la réputation qu’elle doit soutenir.