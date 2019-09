Voici combien coûtera la Porsche Taycan au Canada

Article par Guillaume Rivard

Après avoir essayé en primeur un modèle de préproduction il y a quelques semaines, on a finalement assisté aujourd’hui à la première mondiale de la toute nouvelle Porsche Taycan dans sa version de série.

L’événement tant attendu s’est déroulé simultanément sur trois continents, plus précisément à une station hydroélectrique de Niagara Falls, en Ontario, un champ de panneaux solaires près de Berlin, en Allemagne, et un parc d’éoliennes sur l’île de Pingtan, en Chine.

« La Taycan agit comme trait d’union entre notre passé et notre avenir. Elle perpétue le succès de notre marque, une marque qui fascine et passionne depuis plus de 70 ans, a déclaré Oliver Blume, président du conseil de Porsche AG. Ce dévoilement marque le début d’une nouvelle ère. »

La berline sport électrique de Porsche fera ses débuts sur le marché en versions Turbo et Turbo S, qui se positionnent instantanément parmi les véhicules de production les plus puissants au sein de la gamme du constructeur allemand.

La Porsche Taycan Turbo S peut générer jusqu’à 750 chevaux en mode surpuissance (overboost) avec le système d’assistance au départ arrêté activé, tandis que la Taycan Turbo atteint 670 chevaux. Elles accélèrent de 0 à 100 km/h en 2,8 et 3,2 secondes, respectivement, en plus de fournir une autonomie variant de 412 kilomètres (Turbo S) à 450 kilomètres (Turbo) selon la norme mondiale WLTP (attendez-vous à 350-400 kilomètres en Amérique du Nord). Leur vitesse de pointe s’élève à 260 km/h.

Des versions moins puissantes de ces voitures à transmission intégrale seront dévoilées plus tard cette année et Porsche annonce même déjà une Taycan Cross Turismo à cinq portes pour la fin de 2020.

La Taycan est le premier véhicule électrique de série à recourir à un système de 800 volts au lieu des 400 qu’on a l’habitude de voir. Par conséquent, dans des conditions optimales, sa batterie de 93,4 kWh peut se recharger de 5% à 80% en seulement 22,5 minutes, la puissance de charge maximale s’élevant à 270 kilowatts.

Et la grande question : quel est le prix? La Porsche Taycan Turbo S se vend à partir de 213 900 $ et la Taycan Turbo, à partir de 173 900 $. Les deux peuvent être commandées dès maintenant.

Le Guide de l’auto effectuera une visite de l’usine d’assemblage la semaine prochaine et aura la chance de conduire à nouveau la Taycan à la mi-septembre, alors ne manquez pas nos comptes rendus. Entre-temps, on vous invite à admirer la voiture dans la galerie de photos ci-haut.