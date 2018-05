Voici combien le nouveau Cadillac XT4 2019 vous coûtera…

Article par Sylvain Raymond

Un mois après sa première mondiale au Salon de l’auto de New York, le tout nouveau Cadillac XT4 2019 revient dans l’actualité, cette fois-ci pour nous faire connaître son prix de base. À son arrivée chez les concessionnaires canadiens cet automne, il se vendra à partir de 37 900 $, plus les frais de transport et préparation de 2 000 $.

Le XT4 se positionne donc comme l’un des modèles les plus abordables dans le segment des VUS sous-compacts de luxe. Considérant que le Buick Encore fait largement bande à part avec son prix de 26 100 $, seuls les Audi Q3 et INFINITI QX30 affichent un PDSF inférieur. Quant au futur Lexus UX, lui aussi devant se mettre en vente à l’automne, nous ne savons pas encore combien il coûtera.

De plus, les acheteurs potentiels doivent savoir qu’une nouvelle structure de gamme s’installe avec le Cadillac XT4 2019 (sans oublier la berline pleine grandeur CT6 2019). Au-delà de la version Luxe bien équipée, il y aura les versions Luxe Haut de gamme et Sport qui ajoutent de l’équipement et des touches de design spécifiques afin de répondre aux goûts de clients différents.

« Le XT4 vient élargir notre excellente gamme de VUS en s’attaquant à un segment de marché inédit pour Cadillac, a déclaré Hossein Hassani, directeur général de Cadillac Canada. L’emblématique Escalade et le succès du XT5 témoignent du leadership de Cadillac dans la conception de VUS et de multisegments de classe mondiale. Le XT4 est le premier d’une série sans précédent de nouveaux produits que nous allons lancer dans un futur rapproché. »

Ce que vous aurez pour 37 900 $…

Cadillac affirme que le XT4 est « fabriqué sur mesure pour une nouvelle génération d’acheteurs de luxe ». Comparativement au VUS compact XT5, il bénéficie d’une architecture exclusive et arbore un style un peu plus expressif s’adressant à une clientèle plus jeune. En même temps, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un produit Cadillac quand on regarde sa silhouette sculptée et ses proportions généreuses.

À l’intérieur, le décor se veut raffiné et intègre avec soin les différentes technologies de pointe, comme le système d’infodivertissement CUE de nouvelle génération ainsi que les applications Android Auto et Apple CarPlay. Vous devriez également trouver un espace inégalé aux places arrière, faisant du XT4 une option plus pratique que la majorité, voire la totalité de ses concurrents directs.

Qu’en est-il de la performance, dites-vous? Eh bien, tel que mentionné précédemment, le seul moteur au catalogue est un quatre-cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui génère 237 chevaux et 258 livres-pied de couple. Un système de désactivation des cylindres et une boîte automatique à neuf rapports aideront à sauver de l’essence. Et si le remorquage vous intéresse (avec ce genre de petit véhicule, ce n’est habituellement pas recommandé), vous serez heureux d’apprendre que le XT4 peut tirer jusqu’à 1 588… kilos et non livres (l’équivalent de 3 500 livres).

Nous aurons un premier contact sur la route avec le Cadillac XT4 2019 dans les prochaines semaines, alors ne manquez pas ça pour avoir encore plus de détails!