Voici comment savoir si notre compte Facebook a été piraté ou compromis

Vous remarquez des activités inhabituelles sur votre compte Facebook? Vous pensez que la sécurité de votre compte est compromise? Voici comment savoir si notre compte Facebook a été piraté et quoi faire si c’est le cas.

Facebook est une cible de choix pour des personnes malintentionnées ainsi que pour les pirates. En se connectant à notre compte, non seulement peuvent-ils voler nos informations personnelles, mais surtout usurper notre identité et tenter d’escroquer nos proches et amis.

Vous êtes plusieurs à m’écrire sur ma page Facebook concernant parfois des activités étranges sur votre compte et avez peur que celui-ci ait été piraté.

J’ai donc pensé vous expliquer comment en avoir le cœur net et comment faire pour sécuriser son compte si c’est bel et bien le cas.

Ne restez pas figé si vous pensez que votre compte Facebook a été piraté.

Quoi faire si l’on pense que notre compte Facebook est compromis

Si l’on remarque des activités inhabituelles sur notre compte Facebook, tel que des informations ont changé ou que des messages ont été écrits à notre nom, il est important de vérifier son compte.

Pour savoir si notre compte Facebook a été compromis ou piraté, il faut:

Aller dans: Paramètres et vie privée Cliquer ensuite sur: Paramètres Sélectionner l’onglet: Sécurité et connexion Aller dans la rubrique: Où vous êtes connecté Cliquer sur: Voir plus Regarder s’il y a un appareil qu’on ne reconnait pas Appuyez sur les 3 petits points vis-à-vis l’appareil qu’on ne connait pas Sélectionner l’option: Déconnexion

Voici comment regarder les activités de connexion à notre compte Facebook sur ordinateur.

Voici comment regarder les activités de connexion à notre compte Facebook sur téléphone ou tablette.

On peut également sélectionner l’option: Protéger le compte sur mobile ou Ce n’est pas vous? sur ordinateur afin de vérifier les détails de l’appareil qui s’est connecté, ainsi que les actions qui ont été faites sur celui-ci. On peut ensuite décider de déconnecter cet appareil de notre compte.

En déconnectant l’appareil que l’on ne reconnait pas, cette personne n’aura temporairement plus accès à notre compte. Le mot temporaire est important, puisque s’il a notre mot de passe il pourra s’y reconnecter.

Quoi faire si l’on est incapable de se connecter à son compte Facebook?

Forcément, si vous n’avez plus du tout accès à votre compte, parce que la personne a modifié le mot de passe, alors il faut signaler à Facebook que le compte a été piraté.

On va ensuite rentrer dans un portail où l’on doit répondre à des questions sur ce qui se passe avec notre compte.

Si l’on est incapable de se connecter à son compte, il faut alors le signaler à Facebook.

Comment protéger notre compte Facebook d’un piratage

Une fois que l’on a déconnecté l’appareil suspect, il est primordial d’aller modifier le mot de passe de son compte et d’en choisir un fort qui sera difficile à percer. Cette option se trouve toujours dans l’onglet: Sécurité et connexion des paramètres de Facebook.

Il est également judicieux d’activer l’authentification à double facteur pour renforcer d’avantage notre compte.

De cette façon, nous recevrons un texto sur notre téléphone pour valider une connexion ou bien on peut utiliser une application à double facteur tel que Google Authenticator. Certes, c’est un peu agaçant à chaque fois que l’on se connecte, mais le bénéfice est plus grand que le désagrément.

Enfin, la dernière chose à faire est de vérifier si nos appareils ne sont pas compromis par un logiciel malveillant ou encore une extension malveillante sur le navigateur web de notre ordinateur.

Il devient alors important de faire une analyse de nos appareils avec un antivirus et de vérifier les extensions de notre navigateur pour débusquer celles que l’on ne reconnait pas et qui pourraient s’avérer malicieuses.

