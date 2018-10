Voici comment transformer votre Porsche 911 en véhicule hybride!

Article par Olivier Beaulieu

Puisque le manufacturier de voitures sportives Porsche n’offre toujours pas sa 911 ou sa 718 en déclinaison hybride, une compagnie californienne nommée Vonnen a décidé de développer un système électrique conçu expressément pour les voitures du constructeur. En échange de plusieurs dizaines de milliers de dollars, on vous offre de jumeler une énergie électrique à votre moteur à combustion pour une augmentation de 175 chevaux et un couple de 150 lb-pi!

Si vous possédez une Porsche 911, une 718 Cayman ou une 718 Boxster construites entre 2012 et 2016 ainsi que certaines 911 GT3, GT4 et Turbo, l’ensemble Vonnen pourrait vous convenir. Pour l’installation du système dans les voitures munies d’un rouage à propulsion, l’équipe fixe le moteur électrique entre le moteur à combustion et la boîte de vitesses sans rien couper ou modifier sous la voiture. Toutefois, si vous possédez une voiture munie d’un rouage intégral, on devra modifier l’arbre de transmission pour installer le moteur électrique de 17 kilogrammes sous la voiture. Ensuite, on ajoute une batterie de 400 ampères et 144 cellules dans le coffre avant du véhicule ainsi que deux systèmes de refroidissement en plus de celui déjà présent dans la voiture.

Prenez bien soin de vous asseoir confortablement avant de lire le coût de cet ajout. Cet ensemble électrique jumelé au moteur à combustion de votre Porsche est offert à partir de la coquette somme de 75 000 $ US, selon le degré de performances désiré. Alors si vous tenez absolument aux 150 chevaux additionnels, vous devez commencer à économiser ou bien attendre que Vonnen commercialise son second ensemble qui offrirait un supplément d’environ 350 chevaux. Nul besoin de vous dire que le prix sera conséquemment supérieur…