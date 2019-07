Voici de quoi la Honda e sera capable

Article par Guillaume Rivard

Honda vient de dévoiler les spécifications et de nouvelles images de sa future voiture électrique, tout simplement appelée la Honda e. Bien qu’elle soit encore au stade de prototype, cette petite machine rétro-moderne promet déjà un équilibre parfait entre performance et efficacité énergétique pour la conduite urbaine.

En fait, le constructeur japonais en parle comme la voiture électrique compacte la plus amusante et la plus pratique de sa catégorie.

De quoi sera capable la Honda e au juste? Le moteur électrique sous le capot fournit une puissance d’environ 148 chevaux et un couple de plus de 220 livres-pied, le tout acheminé aux roues arrière.

Pendant ce temps, la batterie de 35,5 kWh sous le plancher est d’un format ultra compact, ce qui allège la voiture et lui permet de se recharger à 80% en seulement 30 minutes. Son autonomie est dite supérieure à 200 kilomètres, soit moins que la plupart des nouveaux véhicules électriques sur le marché, mais rappelons que la Honda e est conçue d’abord et avant tout comme une voiture de ville.

Une répartition du poids de 50-50, une posture large et un centre de gravité haut d’à peine 50 centimètres contribuent à créer une tenue de route stable. De plus, le fait que la puissance soit transférée aux roues arrière permet d’articuler davantage les roues avant. Résultat : le rayon de braquage mesure seulement 4,3 mètres.

Puisque le roulis de la carrosserie est bien contrôlé par les proportions équilibrées de la voiture, les ingénieurs de Honda ont pu régler la suspension entièrement indépendante à jambes McPherson en mettant l’accent sur le confort de roulement.

Dernière chose : le conducteur pourra accélérer et freiner uniquement à l’aide d’une pédale, car dès qu’il relâche l’accélérateur, le puissant système de freinage régénérateur ralentit la voiture.

La version de série de la Honda e sera dévoilée plus tard en 2019 – probablement au Salon de l’auto de Francfort où le concept original a fait ses débuts il y a deux ans – avant que les ventes s’amorcent au Japon, en Europe et dans d’autres marchés. Malheureusement, l’Amérique du Nord ne figure pas dans les plans pour l’instant.