Voici la nouvelle BMW Série 8 2019!

Article par Le Guide de l’auto

Basée sur le sensationnel prototype de l’été dernier, la toute nouvelle BMW Série 8 2019 a enfin été dévoilée en première mondiale dans sa forme de coupé officielle. Elle fera un retour sur le marché canadien plus tard en 2018 – deux décennies entières après l’originale – dans une version à traction intégrale appelée M850i xDrive.

Ce nouveau modèle porte-étendard aux qualités sportives exceptionnelles sera fabriqué aux côtés de la berline de Série 7 à l’usine de Dingolfing, en Allemagne, devenant le fer de lance d’une nouvelle offensive de luxe qui comprendra également le futur multisegment pleine grandeur BMW X7.

Son développement s’est fait en parallèle avec la BMW M8 GTE de course. Celle-ci a déjà fait sa marque dans le Championnat du monde d’endurance 2018 de la FIA et le Championnat des voitures sport WeatherTech 2018 de l’IMSA.

Nouveau design

L’aura particulière qui entoure la BMW Série 8 2019 est le produit d’un nouveau design axé sur le modernisme et les émotions. On retient notamment la silhouette large et allongée, la ligne de toit extrêmement fuyante qui comporte une très légère « double bulle » (comme sur certaines sportives d’antan), une calandre réniforme agrandie et d’allure plus racée ainsi qu’une pointe Hofmeister à angle encore plus aigu au niveau des vitres latérales arrière. Des phares à DEL (les plus minces à ce jour sur une BMW) sont inclus de série et comprennent la technologie LaserLight du constructeur allemand.

Presque tout le dessous de la voiture est couvert et la calandre intègre des volets ajustables afin de maximiser l’aérodynamisme, tandis que de nombreuses composantes légères dont l’ensemble Carbone en option aident à réduire le poids.

Habitacle centré sur le pilote

À l’intérieur de la BMW Série 8 2019, le poste de pilotage sépare le conducteur et le passager avant par une large console centrale qui se termine par un écran de commande sans cadre reposant debout sur la planche de bord. Un volant sport M gainé de cuir avec sélecteurs de vitesses, des pédales sport M et un éclairage ambiant sont au rendez-vous.

Les sièges sport de nouvelle conception, revêtus de cuir Merino haut de gamme aux coutures contrastantes, procurent un haut degré de confort sur de longues distances et un excellent soutien latéral, dit BMW. Bonne nouvelle pour les passagers arrière : une fonction de rabattage semi-électrique des dossiers avant est incluse pour faciliter l’entrée et la sortie.

Si vous aimez la musique, la chaîne ambiophonique Harman Kardon à 16 haut-parleurs vous plaira beaucoup. Sachez toutefois qu’il existe en option un système encore plus incroyable signé Bowers & Wilkins avec 1 375 watts de puissance, la réputée technologie de graves Diamond, un égalisateur dynamique et 16 haut-parleurs partiellement illuminés.

Le cœur d’un champion

Sous le capot de la BMW Série 8 2019 se cache un V8 BMW TwinPower Turbo de 4,4 litres qui profite d’améliorations importantes pour générer 523 chevaux de 5 500 à 6 000 tours/minute et un couple de 553 livres-pied entre 1 800 et 4 600 tours/minute. Il est jumelé à une boîte automatique Steptronic Sport à huit rapports de nouvelle génération dont l’étagement est plus vaste et les passages, encore plus rapides.

Pendant ce temps, une nouvelle version du système de traction intégrale xDrive de BMW a été développée spécifiquement pour cette voiture, s’assurant d’envoyer la majorité de la puissance vers l’arrière pour une plus grande agilité dans les courbes. L’échappement sport avec clapet réglable, lui, promet de nous envoûter les oreilles, surtout en mode Sport ou Sport+ (Eco Pro et Confort sont les deux autres).

La suspension M adaptative de la BMW Série 8 comprend des leviers triangulaires à l’avant et une configuration à cinq bras à l’arrière, le tout avec des amortisseurs commandés électroniquement. La direction active aux quatre roues et les freins M Sport d’une puissance dite exceptionnelle (qu’on reconnaît par les étriers bleus) ont eux aussi été développés spécialement pour ce modèle. Idem pour les pneus haute performance qui enveloppent les roues M de 20 pouces en alliage léger au fini gris glacé exclusif.

En bref

La nouvelle BMW Série 8 2019 a sans contredit le potentiel de devenir une légende moderne. Son prix sera annoncé vers l’automne. Une version cabriolet et une M8 pour la route suivront plus tard. Ne manquez pas nos premières impressions de conduite!