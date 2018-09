Voici la nouvelle limousine de Donald Trump

Article par Germain Goyer

Donald Trump a réalisé une première balade à bord de sa nouvelle limousine.

En réalité, il s’agit d’une paire de limousines identiques.

Elles ont été aperçues pour la toute première fois la fin de semaine dernière à New York. Sur Autoblog, on peut lire que le convoi se rendait fort probablement à la Trump Tower.

L’arrivée de celles-ci était fortement attendue. En avril dernier, on rapportait entre autres que leur livraison était prévue au courant de l’été après que des photos-espionnes aient circulé sur Internet.

Elles devraient continuer de porter le nom « The Beast » comme c’était le cas de l’ancienne limousine.

Histoire d’être de son époque, elle reprend le style de la Cadillac CT6 V-Sport. En fait, la ressemblance se limite à la calandre. Rappelons qu’elle est basée sur une plateforme de camion.

Sous le capot de ces nouvelles limousines, oubliez les moteurs V6 à essence. En effet, elles sont plutôt animées par un moteur alimenté au diesel. C’est tout à fait compréhensible étant donné qu’il a la lourde tâche de déplacer une masse de plus de 10 000 kilogrammes.

New model presidential limo noticed awaiting Pres Trump at Wall Street heliport. Photo by @stevebruskCNN pic.twitter.com/lEytRcJ9rt

— Mark Knoller (@markknoller) September 23, 2018