Voici la première voiture solaire à grande autonomie au monde

Article par Guillaume Rivard

Une compagnie néerlandaise du nom de Lightyear a dévoilé le prototype de ce qu’elle appelle la première voiture solaire à grande autonomie au monde.

Après s’être fait connaître avec leur bolide Stella dans le championnat mondial des voitures solaires, les deux fondateurs se concentrent maintenant sur la production et la commercialisation de la Lightyear One à grande échelle.

Possédant cinq mètres carrés de cellules photovoltaïques (protégées par du verre tellement résistant qu’un adulte pourrait marcher dessus sans rien briser, assure-t-on), la voiture capte l’énergie du soleil pour recharger directement la batterie et redonner une douzaine de kilomètres d’autonomie par heure. Elle peut aussi se brancher à une borne de recharge conventionnelle de niveau 2 et regagner environ 350 kilomètres en une nuit.

À pleine capacité, la Lightyear One peut parcourir approximativement 725 kilomètres d’après la norme d’essai WLTP et même jusqu’à 800 kilomètres dépendamment de votre style de conduite. C’est de loin supérieur aux 600 kilomètres que promet la Tesla Model S récemment modernisée. Son poids très léger, son aérodynamisme inégalé et ses quatre moteurs-roues contribuent grandement à son efficacité phénoménale.

Même en hiver, lorsque les températures froides affectent la capacité des batteries de conserver leur charge, un conducteur de Lightyear One peut s’attendre à rouler au moins 400 kilomètres sur l’autoroute avec le chauffage en marche.

La compagnie prévoit amorcer les livraisons du modèle de série au début de 2021. Si vous êtes intéressé et que vous avez beaucoup d’argent en banque, sachez qu’il est possible de réserver dès maintenant un des 500 premiers exemplaires pour la modique somme de 119 000 €, soit l’équivalent de 178 000 $. Le prix de base est fixé à 149 000 € (223 000 $).

En passant, le nom Lightyear a été choisi parce qu’une année-lumière représenterait la distance parcourue par l’ensemble des voitures sur la planète en un an.