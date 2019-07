Voici le camion de série le plus rapide au monde

Article par Guillaume Rivard

Lorsque des gens modifient un camion, c’est habituellement pour le rendre plus extrême et compétent en conduite hors route ou tout simplement pour créer quelque chose de monstrueux et tape-à-l’œil. Pensons au VelociRaptor 6×6 ou au VelociRaptor Ford Ranger de Hennessey.

Roush Performance, qui est réputée pour créer des bolides ultra puissants et explosifs, notamment des versions spéciales de la Mustang, nous présente cette fois-ci le camion de série le plus rapide au monde.

Le nouveau Roush Nitemare F-150 4×4 SuperCrew 2019 est capable d’accélérer de 0 à 60 mi/h (96 km/h) en seulement 4,1 secondes. Mieux encore, en format à cabine simple, il parvient à descendre un dixième sous la barre des quatre secondes, ce qui constitue un record.

L’exploit a été réalisé et officialisé par une équipe d’ingénieurs de Roush Performance sur une piste d’accélération à Milan, au Michigan. Le camion se trouvait en mode Sport avec les différentiels arrière verrouillés, un minimum de carburant et les pneus Continental qui chaussent tous les véhicules de Roush.

Peint en noir et arborant une calandre et un ensemble graphique sur mesure signés Roush, le Nitemare F-150 4×4 coûte environ 25 000 $ de plus qu’un F-150 ordinaire à moteur V8. Il possède également des jantes Roush de 22 pouces, une suspension abaissée et des sorties d’échappement latérales qui lui donnent encore plus de style.

Le moteur, lui, est poussé à 650 chevaux et à 610 livres-pied de couple grâce à un compresseur volumétrique Roush TVS R2650.

Cette autre vidéo montre le Roush Nitemare F-150 4×4 un peu plus en détail et vous donnera même des frissons :