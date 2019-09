Voici le Nissan TITAN 2020 et son puissant V8

Article par Guillaume Rivard

Nissan a profité de la foire d’État annuelle du Texas, paradis américain des grosses camionnettes, pour dévoiler son tout nouveau TITAN 2020, qui arrivera sur le marché en début d’année prochaine.

Le tout survient un peu plus d’un an après la refonte des Ram 1500, Chevrolet Silverado et GMC Sierra et quelques mois avant la présentation des Ford F-150 et Toyota Tundra 2021.

Plus de muscle

Devant l’impossible tâche de faire tomber les géants de Detroit, Nissan a trouvé une façon de se démarquer. Le TITAN 2020 exploite un V8 de 5,6 litres à injection directe qui génère plus de puissance (400 chevaux) et de couple (413 livres-pied) que tout autre V8 à essence inclus de série dans une camionnette pleine grandeur.

Il est jumelé à une nouvelle boîte automatique à neuf rapports qui, selon le constructeur, rendra les accélérations plus rapides et plus fluides. Par exemple, les reprises de 60 à 100 km/h nécessitent environ une seconde de moins qu’avec l’ancienne boîte à sept rapports.

En configuration 4×4, le Nissan TITAN 2020 utilise un boîtier de transfert optimisé pour distribuer la puissance le plus efficacement possible, indépendamment du rapport engagé. Ceux qui s’aventurent hors des sentiers battus apprécieront également le nouveau cadran hors route, qui affiche l’angle des roues et l’inclinaison du véhicule dans les deux axes. Il serait plus précis que les systèmes similaires de la concurrence à haute vitesse, dit-on.

La capacité de remorquage n’a pas été annoncée, mais elle devrait être légèrement supérieure aux 9 200 livres du modèle sortant.

Un « guerrier puissant »

C’est comme ça que les designers du studio de Nissan en Californie décrivent le look du nouveau TITAN. Celui-ci s’accompagne de gros phares à DEL plus puissants que les anciens, des feux de jour à DEL en « double boomerang » et trois modèles de calandre originaux pour mieux différencier les versions.

Vous remarquez également le nom « NISSAN » écrit en rouge au milieu du logo sur le devant et à l’arrière. Le hayon intègre une garniture contrastante sur certaines versions, dont le robuste TITAN PRO-4X que vous voyez ici, et la caisse de chargement propose un éclairage entièrement à DEL.

Pour le reste, mentionnons que le pare-chocs avant, les phares antibrouillard, les emblèmes et les jantes adoptent tous un nouveau style et que la palette de huit couleurs comprend trois nouveaux choix : Rouge alerte, Rouge cardinal métallisé et Baja (exclusive à la version PRO-4X).

Une cabine plus moderne

Comme son prédécesseur, le Nissan TITAN 2020 offre une cabine double seulement. La bonne nouvelle surtout, c’est que la présentation se veut plus moderne, notamment avec un affichage configurable de sept pouces derrière le volant et un écran central de huit pouces (le plus grand de la catégorie en équipement de série). Ce dernier peut être remplacé par un écran de neuf pouces dont la résolution est supérieure à la norme HD.

Le système d’infodivertissement est compatible avec Apple CarPlay and Android Auto, tandis qu’un routeur Wi-Fi intégré (abonnement requis) permet de connecter jusqu’à six appareils à une vitesse maximale de 45 Mb/s. Une technologie NissanConnect de nouvelle génération fait aussi partie de l’ensemble.

Que dire de plus? Le Nissan TITAN 2020 propose un système de support et de recharge flexible pour téléphone intelligent, du rangement accru, des matériaux et garnitures propres à chaque version ainsi que l’option d’un toit panoramique à double panneau – une première pour ce camion et l’un des plus grands de la catégorie.

Enfin, le fameux « bouclier de sécurité 360 » de Nissan est inclus de série et regroupe plusieurs aides à la conduite : système d’avertissement sur l’angle mort, alerte de trafic transversal, freinage d’urgence intelligent avec détection des piétons, incluant en marche arrière, et avertissement de sortie de voie.

Les prix seront connus à l’approche de la mise en marché du Nissan TITAN 2020, mais sachez que le modèle actuel débute à 47 198 $ avant les frais de transport et de préparation. Nissan offre toujours la meilleure garantie pour camions au Canada, soit cinq ans ou 160 000 kilomètres.