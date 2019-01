Voici le VUS électrique d’Infiniti : le QX Inspiration

Article par William Clavey

Il y a quelques semaines, on vous avait annoncé qu’Infiniti dévoilerait un tout nouveau VUS concept entièrement électrique au Salon de Detroit ce mois-ci. Et bien nous venons de recevoir un peu plus d’informations à son sujet.

Pour le moment, il se nomme le QX Inspiration et, comme tous les récents produits du constructeur, il a été dessiné par Karim Habib, le designer automobile d’origine montréalaise.

Pas encore de détails

Infiniti demeure très discret au sujet de son nouvel utilitaire à batteries, mais affirme néanmoins qu’il sera un véhicule à très haute performance, octroyant à son propriétaire «une confiance absolue en son autonomie».

On peut donc s’attendre à ce que les batteries du QX disposent d’une grande autonomie. On nous parle aussi d’un habitacle spacieux de type «lounge», incorporant des matériaux de haute qualité, le tout assemblé à la main, ainsi que d’un design inspiré de la «sensualité japonaise» tout en incorporant le principe «omotenashi» d’hospitalité asiatique. Du beau jargon marketing, quoi.

Rien n’a encore été dévoilé au sujet de ses spécifications techniques, ni de son prix de vente. On ne sait pas non plus quand Infiniti prévoit le commercialiser, mais le QX Inspiration pourrait rivaliser avec des véhicules comme le Tesla Model X, le Mercedes-Benz EQC, l’Audi e-Tron quattro et le Jaguar I-Pace. Notons qu’au moment d’écrire ces lignes, le Model X de Tesla s’offre avec une autonomie pouvant aller jusqu’à 475 km. Le Jaguar I-Pace, quant à lui, dispose d’une autonomie de 386 km.