Sa voiture s’enflamme après l’installation d’un nouveau moteur

Crédit photo : Le Reflet – Érick Rivest

Yanik Roger n’aura conduit que 8 kilomètres avec le nouveau moteur qu’il venait de faire installer. Son VUS a été la proie des flammes quelques minutes après les réparations, emportant tous les objets de valeur qui se trouvaient à l’intérieur.

L’incendie a eu lieu vers 16h30, le 31 mai, à Candiac. Il se trouvait au centre commercial Carrefour Candiac, à l’intersection des rues de Strasbourg.

«J’ai dû sortir rapidement par la porte de passager arrière. L’avant de la voiture était complètement incendié», raconte le conducteur.

Il n’a subi aucune blessure, mais la perte matérielle est considérable. Le propriétaire du véhicule venait effectivement de débourser 14 000$ pour faire installer le nouveau moteur.

L’incendie s’est déclenché soudainement après que l’indicateur de vérification du moteur se soit allumé sur le tableau de bord.

«J’ai vu la lumière et je me suis arrêté au stop. J’ai éteint le moteur et en redémarrant, j’ai entendu un gros bruit et le feu était déjà commencé», explique M. Roger.

La cause exacte de cette défaillance mécanique doit maintenant être déterminée. Puisque ses assurances ne couvrent pas ce type d’incident, le conducteur de la BMW entamera les procédures nécessaires, selon les résultats de l’enquête.