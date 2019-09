Voitures d’occasion : Acura MDX ou Honda Pilot?

Article par Antoine Joubert

Quel est le meilleur choix entre un Acura MDX 2016 et un Honda Pilot Touirng 2016? Les deux coûtent 32 000 $ et affichent 80 000 km au compteur.

Bonjour Patrick,

Voilà une question intéressante, sachant que l’Acura MDX coûte à l’achat entre 10 000 $ et 25 000 $ de plus qu’un Honda Pilot Touring. Et pourtant, ces deux véhicules partagent exactement les mêmes composantes mécaniques et la même structure. Seul le rouage intégral diffère du côté d’Acura, question de programmation. Sachez néanmoins que celui du Pilot demeure très performant, donc pas de problème à ce niveau.

Cela dit, en termes de fiabilité, de performances et de capacités, vous êtes au même endroit. Alors, pourquoi est-ce que l’Acura se déprécie davantage que le Honda? Parce que la valeur ajoutée du MDX ne vaut tout simplement pas l’écart de prix initial. Et la loi du marché d’occasion le prouve, avec un pourcentage de dépréciation moindre du côté de Honda.

Bien sûr, Acura propose quelques caractéristiques supplémentaires, un habitacle mieux insonorisé et une finition un brin supérieure. Et la garantie de base est également plus longue, ce qui dans votre cas ne change pas grand-chose. Or, Honda propose l’avantage d’un habitacle plus polyvalent et moins sombre, ainsi que d’une meilleure visibilité. Et avec le Pilot, vous ne faites aucun compromis en matière de luxe et d’équipement. Où se situent donc vos priorités? À vous de voir.

Sachez cependant que la valeur de ces deux véhicules s’est stabilisée, ce qui signifie que vous ne perdrez pas plus de sous en dépréciation avec l’un qu’avec l’autre. Personnellement, je choisirais le Pilot, uniquement parce que je préfère sa configuration intérieure et parce que je déteste la complexité du système multimédia d’Acura. Il faut aussi considérer que les frais d’entretien, quoique raisonnables dans les deux cas, seront évidemment moins élevés chez Honda.

Maintenant, parce que l’aubaine est plus alléchante chez Acura, considérant que les valeurs ajoutées ne vous coûtent rien, il serait aussi compréhensible et viable d’être tenté par ce dernier.

Ma réponse est donc banale, mais je vous dirais d’y aller avec votre cœur. Parce qu’il n’y a aucun mauvais choix parmi ces deux modèles, qui vous seront fidèles et fiables pour encore longtemps.