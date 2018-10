Vol à la pointe d’un couteau à Saint-Constant : témoin recherché

Crédit photo : Gracieuseté

La police recherche un témoin important en lien avec le vol qualifié qui a eu lieu à Saint-Constant dans la nuit du 3 octobre.

L’événement s’est produit à la sortie d’un guichet automatique situé sur la voie de Desserte à 3h15. Un homme cagoulé a volé le sac à main rouge d’une femme en la menaçant d’un couteau d’environ 30 cm.

Selon un communiqué de la Régie intermunicipale de police Roussillon, des témoins auraient aperçu un homme non loin du lieu du vol quelques temps après. Celui-ci pourrait fournir des informations supplémentaires aux policiers.

Il a entre 30 et 35 ans, mesure environ 1,72 m (5pi 6po) et pèse 84 kg (185 lb). Il avait une barbe taillée, les cheveux bruns et une casquette blanche. Il portait un chandail à capuchon rouge et des jeans de couleur pâle au moment des faits.

Toute information concernant cet événement peut être signalée en communiquant avec le sergent-détective Jean-François Demers au 450 638-0911, poste 487. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon anonyme via l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com.