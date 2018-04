Vol de bières et de viandes séchées : la police sollicite l’aide du public

Crédit photo : gracieuseté

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil sollicite l’aide du public afin d’élucider un vol de près de 500 000$, survenu le 12 mars, dans un entrepôt de la rue Newton à Boucherville.

Les suspects ont volé 20 000 caisses de bière en canettes de marque Grolsh, du bœuf séché ainsi que du pepperoni de marque Jack Link’s. Ils ont réalisé ce vol en subtilisant trois camions de livraison qui étaient sur place. Les camions ont été retrouvés à Montréal sans leurs contenus. Les voleurs ont approché différents commerces afin de liquider leur butin.

Le Service de police craint que d’autres commerçants honnêtes soient ciblés alors il suggère aux propriétaires qui se feraient approcher pour acheter des caisses de bière Grolsh de vérifier s’il s’agit bien de leur fournisseur habituel et de se méfier des modes de paiement douteux. Ils s’éviteront d’acheter des produits volés et éventuellement la perte de leur argent et la saisie de leur marchandise obtenue illégalement.

Le SPAL rappelle qu’il est illégal de faire l’achat de biens obtenus criminellement sous peine d’être accusé de recel et que la loi sur les infractions en matière de boissons alcoolisées stipule qu’il est défendu de garder ou de posséder de la bière qui n’a pas été achetée directement de la Société des alcools du Québec , d’une personne autorisée par la SAQ ou d’un titulaire de permis d’épicerie.

Le SPAL invite tous ceux qui ont été approchés pour acheter la marchandise volée, à communiquer avec eux en composant le 450-463-7211 ou en laissant un message de façon confidentielle sur la ligne Info-Azimut au 450-646-8500. Toute information sera traitée de façon confidentielle.

(Source: Service de police de l’agglomération de Longueuil)