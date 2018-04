Vol de caisses de bière à Boucherville : 11 000 retrouvées à LaSalle

Crédit photo : gracieuseté

Grâce à de l’information obtenue du public, le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a mené une perquisition le 24 avril vers 17 h dans un entrepôt de la rue Saint-Patrick, dans l’arr. LaSalle.

Plus de 11 000 caisses de bière ont été saisies et remises à son propriétaire Une valeur de plus de 300 000$ a donc été récupérée.