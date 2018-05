Vol qualifié dans une pharmacie à Delson

Crédit photo : Gracieuseté – Régie intermunicipale de police Roussillon

Un couple est recherché pour le vol qualifié de 23 bouteilles de parfum de diverses marques à la succursale Pharmaprix de Delson, le 4 mars.

Selon les informations de la Régie intermunicipale de police Roussillon, le méfait s’est produit vers 14h40. Une femme âgée d’environ 45 ans s’est dirigée vers le comptoir des cosmétiques pour s’emparer des bouteilles qu’elle a placées dans un sac réutilisable. Elle a quitté les lieux sans payer en compagnie d’un complice du même âge. Au moment de franchir la porte, une employée s’est interposée face au duo, mais a été poussée par la suspecte. Le couple est monté à bord d’une Mazda, quatre portes en direction de la route 132. Celle-ci était conduite par un autre individu.

La suspecte est de race noire. Elle avait les cheveux attachés en chignon. Elle mesure environ 1,65 m (5pi 4po). Au moment de l’événement, elle portait un long manteau noir, des jeans, un chandail rose avec des fleurs au niveau du collet, des bottes à talons hauts allant jusqu’aux genoux et s’exprimait en anglais. Elle avait également des boucles d’oreilles en or. Comme signe distinctif, elle a deux dents visibles en or terni.

Son complice était revêtu d’un manteau de couleur brun et noir. Il portait une moustache et des lunettes.

Quiconque croit les reconnaître est invité à communiquer avec le sergent-détective Michael Bilodeau au 450 638-0911, poste 408. On peut également téléphoner en toute confidentialité à l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echeaucrime.com.