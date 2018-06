Il vole des DVD au Walmart à Saint-Constant

Crédit photo : Photo: Gracieuseté – Régie intermunicipale de police Roussillon

La police cherche à identifier le suspect d’un vol et d’une tentative de vol à l’étalage survenus le 8 avril, vers 15h40, au magasin Walmart à Saint-Constant.

Selon le communiqué de la Régie intermunicipale de police Roussillon datant du 6 juin, l’individu prend 3 DVD, ouvre les emballages et met les disques dans son manteau en laissant les pochettes sur place.

«Il prend ensuite deux paires de bottes dans le département des chaussures et les place dans un sac. Se sentant suivi, le suspect laisse le sac sous une étagère et quitte rapidement les lieux, indique la police. La valeur du vol est d’environ 50$.»

L’individu a quitté le commerce dans un véhicule de marque Ford focus 4 portes de couleur argent. Il a pris place du côté passager.

Le suspect de race blanche est âgé d’environ 40 ans. Il mesure 1,70 m (5 pi 5 po) et pèse 68 kg (150 lb). Il a les cheveux bruns courts. Au moment de l’événement, il portait un chandail et un manteau noirs, une casquette noire avec un logo blanc, des pantalons gris et des espadrilles noires avec la semelle blanche.

Toute information concernant cet événement peut être signalée au sergent-détective Yannick Morin au 450 638-0911, poste 425. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon anonyme via l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com.

