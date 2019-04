Volkswagen annonce un concept de grand VUS électrique

Article par Guillaume Rivard

Lorsque le Salon de l’auto de Shanghai s’ouvrira le 16 avril, Volkswagen y dévoilera un autre membre de sa famille de concepts électriques ID. Le nouveau ID. ROOMZZ sera aussi le plus gros jamais présenté.

À l’instar des concepts ID., ID. CROZZ, ID. BUZZ, ID. VIZZION et ID. BUGGY qui l’ont précédé, le Volkswagen ID. ROOMZZ est basé sur la plateforme modulaire électrique appelée MEB. On le décrit comme un « modèle passe-partout multi-variable », ce qui est assurément une drôle de façon de parler d’un VUS spacieux et polyvalent.

Comme son nom l’indique, le concept ID. ROOMZZ mise d’abord et avant tout sur l’espace intérieur. Volkswagen nous promet de nouvelles configurations de sièges ainsi que des matériaux de grande qualité et un éclairage personnalisable. L’extérieur, d’autre part, semble se rapprocher du ID. CROZZ, mais il risque d’intégrer un hayon plus conventionnel, c’est-à-dire plus vertical, afin de maximiser le volume de chargement.

Sur la route, des systèmes IQ.DRIVE permettront au véhicule de fonctionner de manière autonome sans intervention active du conducteur en mode ID. Pilote, ce qui correspond à une autonomie de niveau 4. Toutefois, la distance qu’il sera possible de parcourir avec une batterie pleine demeure inconnue pour l’instant.

« L’ID. ROOMZZ nous montre ce que nous réservent les VUS électriques pleine grandeur dans le futur, affirme le designer en chef de la marque Volkswagen, Klaus Bischoff. Son look épuré met de l’emphase sur sa vocation bien affirmée, tandis que son expérience utilisateur se veut naturelle et intuitive. »

Volkswagen n’a publié que ces images réalisées à l’ordinateur; il faudra attendre jusqu’au 16 avril pour voir le résultat en personne. On nous dit aussi que la version de production du concept ID. ROOMZZ sera d’abord commercialisée en Chine en 2021, mais compte tenu de la très grande popularité des VUS et des multisegments en Amérique du Nord, attendez-vous à le voir débarquer sur nos routes éventuellement.